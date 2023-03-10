Не смотрите эти фильмы! Список худших премьер 2022 года

11. Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Уорнер Бразерс имели на руках одну из главных франшиз поколения и так бездарно ей распорядились. Все три части „Тварей“ мне совершенно не понравились. У них было столько интересных историй, упоминавшихся вскользь в Поттериане, столько фанфиков и фанатских фильмов по ним. Юность Джеймса Поттера и его друзей, трагическая судьба Снейпа, восхождение Волан-де-Морта и т.д. А вы снимаете аж три фильма про чувака, который упоминался в книге одной строчкой, да еще и делаете их такими унылыми? Стыд и позор

10. Кингсман: Начало

Возможно, в вакууме это кино смотрелось бы получше, но это было продолжение двух чумовых безумных фильмов. Вторая часть вышла существенно слабее первой, но при этом оставалась бодрой и сумасшедшей. А в третьей из франшизы буквально высосали всю бодрость и сделали невероятно скучное серое кино. Разве что Распутин там забавный получился, в духе первых двух частей.

9. Соник-2

Я решительно не понимаю, почему сценаристы „Соника“ так сильно застряли в девяностых? Выпускать в 2022 году фильмы с таким содержанием и такими шутками – это какой-то позор. Особенно когда одна из первых сцен – это пердеж Соника в неимоверно затянутой и не смешной „шутке“.

8. Аватар: Путь воды

Ну вот не понимаю я сумасшествие вокруг „Аватара“! Мне первая часть не понравилась просто катастрофически своим убогим сюжетом, а прорывной визуал прошел мимо меня, т.к. в кино я не ходил. Вторая часть не особо лучше по сюжету (господи, они просто взяли и передрали целый кусок из „Как приручить дракона“), а визуалом в 2022 году уже не удивишь. Не знаю, почему многие пишут о новом прорыве в технологиях. Просто обычное качественно сделанное кино на зеленом экране, не более того.

Очень напрягали сомнительные отношения отца с детьми. По-моему в 2022 году вот это пещерное „я отец, я главнее и умнее, а ты сиди и помалкивай“ уже как-то не смотрится в кино.

Картинка… Красивая, но не на три же часа! Есть же сейчас всякие 1000D-аттракционы, в которых ты садишься в кабинку и едешь по красивым видам без сюжета. Вот тут примерно то же самое. Но только в 1000D-аттракционах это длится 5-10 минут, а тут три часа. В общем, унылое неинтересное кино.

7. Смерть на Ниле

Если бы не пресс-показ (они тогда еще были), то хрен бы я пошел смотреть „Смерть на Ниле“ после того позора, что Брана намутил в „Восточном экспрессе“. Почему экранизация 1974 года выглядит на порядок лучше и живее, чем фильм 2017-го?! Со „Смертью на Ниле“ та же фигня. Эпизод ТЕЛЕСЕРИАЛА с Дэвидом Суше вышел на порядок лучше, и по картинке даже не уступает. А здесь все настолько очевидно было с преступником, что даже смешно (причем я это говорю не потому, что я знал, так сказали сразу два знакомых, которые не знали, кто убийца).

Пуаро у Браны остался каким-то истеричным бомжом с бомжацкими же усами, для хронометража впихнули тупую предысторию про его шрам и усы, в общем, не советую никому.

6. Черный Адам

Я пошел на фильм в кино и думал, что буду дико рад хотя бы одному факту, что иду на супергероику на большом экране. Плюс еще смотрел „Адама“ в оригинале, а мне это всегда добавляет пару баллов в копилку: так я в свое время „Отряд самоубийц“ 2016 года хвалил, а потом имел неосторожность пересмотреть его уже дома.

Но, черт возьми, как же „Черный Адам“ феерически плох. Создатели будто попытались взять все худшее, что было в предыдущих фильмах DCEU, включая гениальный метод „навалить кучу левых персонажей, о которых мы ничего не знаем, вместо раскрытия одного“ (это же так хорошо работало в „Отряде самоубийц“ и „Лиге справедливости“). Просто стыдно за это кино стало. Тупые шутки, тупая история, куча ненужных персонажей и просто нелепейшая финальная битва с демонами из преисподней, которых можно ухайдакать одной палкой.

5. Меню

Ну вот и настал черед непопулярного мнения. Зрители в восторге, критики в восторге, а мне блевать хотелось. Эксплуатационная дрянь про маньяка с кровищей и попыткой показать, что мы делаем ИСКУССТВО.

„Мораль“ фильма и весь его убогий посыл мне показался словно списанным с этих тупых карикатур „сос мыслом“, которые „жесткая сатира на современное общество“. Ой какой мудрый и философский фильм, укравший панчлайн у „Рататуя“. Мда.

4. Блондинка

Я увидел кино про неуравновешенную истеричку, а не про Мэрилин Монро. Кино идет почти три часа, но в итоге толком не рассказывает ничего. Я так и не понял, почему она продолжала торговать имиджем Монро, если так сильно его ненавидела. Я не увидел, как испортились ее отношения с мужьями.

В итоге нам даже не показали, почему и зачем ей это надо было, раз она так сильно от этого страдала. В общем, очень бездарный фильм. Монро заслуживает большего.

3. Мистер Нокаут

Если бы не пресс-показ, хрен бы я посмотрел это кино. Ходил я на него 21 февраля и уже не сомневался, что скоро произойдет катастрофа. Потому смотреть кино про очередного русского спортсмена, который ПРЕВОЗМОГАЕТ, было просто противно. Особенно в контексте того, как в СССР была система допинга развита. Не удивлюсь, если выяснится, что и этот самый мистер Нокаут тоже из допингистов.

Что до самого фильма? Да очередное клишированное нечто про спорт, когда весь такой непонятный гений, у которого не получается, а потом раз – и получается, а еще он любит девушку, а они не вместе, а потом вместе.

2. Морбиус

Это кино стало дико мемным, но если оставить шутки в стороны, то я просто поражаюсь: как, обладая хорошим кастом, не последними в Голливуде сценаристами и перспективным персонажем, можно было снять такую лютую шнягу? На протяжении всего фильма меня не оставляло чувство, что фильм был написан нейросетью. Это было просто феерически плохо и тупо. То, что лучшим моментом фильма стал момент, которого в этом фильме вообще не было („it’s morbin’ time“), очень хорошо характеризует „Морбиуса“.

Да даже сцену после титров, которая должна была „взрывать мозг“, они сделали максимально коряво и тупо, так что она не взрывала мозг, а надрывала животы.

1.

А на первое место в рейтинге худших фильмов 2022 года я поставлю короткометражную документалку. Прямую речь одного человека, и вы знаете, что это за человек и что это за речь.