Нарвские часы, которые шли 235 лет: историк рассказал о жизни в Нарве в начале прошлого века

Новые часы для нарвской Ратуши были заказаны в Германии весной 1939 года. Решение их установить было принято потому, что действующие часы были слишком старыми и не выполняли больше своих функций: показывали неточное время, часто останавливались. Это было совершенно не удивительно, так как часы работали с 1704 года и были установлены в самом конце шведского владычества в Нарве.

Новые часы были заказаны у одной из самых известных немецких компаний по производству часов. Новые часы должны быть были готовы к июлю, началу августа 1939 года. Стоимость часов составила 3600 крон, установка должна была обойтись в 400 крон.

Немецкая компания поставила в Нарву часы к середине августа. Поле этого часы проверили местные мастера и подготовили к установке.

В пятницу, 25 августа 1939 года, часы были готовы к установке. Ровно в 7.15 утра старые „шведские часы“, которые служили на протяжении 235 лет, перестали отсчитывать время. Механизм вынули из башни и заменили новыми часами с первоклассным немецким механизмом.

Это был исторический момент, на Ратушной площади собралось несколько тысяч человек. Старый циферблат с механизмом погрузили в автомобиль, чтобы доставить их в городской музей.

В процессе извлечения старого механизма нашли много погибших голубей. В своё время место на чердаке, позади часового механизма, было раем для голубей. Местом, где птицы могли зимой в холодное время укрываться. Очень часто голуби заползали в сам механизм часов. Вследствие этого часовые шестерни просто разлетались в разные стороны, и часы переставали работать.

Когда чердак Ратуши делали огнеупорным, то заложили наверху мешки с землёй, которая должна была служить барьером при распространении пожара. Однако, земля на чердаке стала выполнять и другую функцию, а именно - стала привлекать бесчисленные стаи голубей.

На старых часах весели гири, как и на многих настенных часах. Отличие состояло в том, что в Ратуше часовые гири были гигантских размеров.