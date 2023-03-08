Игрок „Левадии“ находится на просмотре в одном из самых титулованных клубов мира

Даниел в течении недели проведёт тренировки и сыграет в товарищеском матче в рядах молодёжной команды Баварии до 19 лет против сверстников из Японии.

В прошлом году 19-летний Лутс в составе „Левадии“ сыграл в семи матчах высшей лиги. В двух из них он был в стартовом составе. В 2022 году на его счету было 30 игр и один гол в высшей лиге Эстонии.

Лутс представлял сборную Эстонии до 19 лет в семи играх и забил два гола. В сентябре прошлого года он помогал футбольной сборной U19 в отборочном турнире чемпионата Европы.

„Бавария“ является самым титулованным профессиональным футбольным клубом в Германии, на её счету 32 чемпионских титулов и 20 Кубков Германии, 6 побед — в Лиге чемпионов. В конце 2013 команда стала первым немецким клубом, выигравшим клубный чемпионат мира.

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