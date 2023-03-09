ВИДЕО | Законопослушные птицы: бесчисленное количество уток переходят дорогу по пешеходному переходу

Силья, снимавшая уток из машины, рассказала, что за четыре года жизни в Эльва она не разу не сталкивалась с такой ситуацией. „Но я редко езжу по этой улице“, — сказала она.

Видео снято на улице Пикк возле озера Арби, которое, по-видимому, является основным местом обитания этих уток. Из комментариев понятно, что подобное зрелище можно было увидеть в том районе много раз . „Я даже ждал их как-то. Сидят на дороге всей стаей и не уходят. Классные персонажи“, — написал один из комментаторов под публикацией.

В некоторых комментариях пошутили, что утки пошли голосовать, так как на видео также видна оставленная на улице предвыборная реклама.

Другой добавил: „У нас было прям приключение, когда мы шли с ребенком по дороге, а утки погнались за ним. Еле ноги унесли!“ Третий житель Эльва добавил, что, сколько он помнит, утки всегда жили неподалеку.

В некоторых комментариях пошутили, что утки пришли голосовать, так как на видео также видна оставленная на улице предвыборная реклама.