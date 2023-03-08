ВИДЕО | Инфопункт для беженцев в Нарве продолжит свою работу

Как рассказал Алексей Хизов, консультант нарвского инфопункта IOM, с июля этого года была оказана помощь 117 транзитным украинским беженцам, оказавшимся в пограничном городе.

„Мы работаем в тесном сотрудничестве с Нарвским департаментом социальной помощи. Если украинские беженцы хотят воссоединиться со своими ранее уехавшими членами семьи или родственниками, проживающими в других европейских странах, мы помогаем им оформить все необходимые проездные документы. Часто оказавшиеся в Нарве беженцы не имеют при себе всего необходимого — мы оказываем им поддержку, в том числе продуктами, одеждой“, – рассказал Алексей.

Иногда случается и так, что беженцы, уехавшие из Эстонии, затем возвращаются в Нарву. Как правило, для многих из них важно, что в Нарве они могут говорить на русском языке — это облегчает им адаптацию на новом месте, отметил консультант. Если беженцы решили остаться, в инфопункте им объясняют, как получить временную защиту, в какие государственные и волонтерские структуры можно обратиться за поддержкой.

Всего в этом году IOM помогла 400 украинским беженцам, помимо этого организация проводит различные обучения, связанные с адаптацией беженцев и их интеграцией в местное сообщество — как для самих украинских семей, так и для школ, где учатся украинские дети и других организаций, так или иначе связанных с приемом беженцев.

Существующая под эгидой ООН Международная организация по миграции была основана в 1951 году, а в Эстонии она существует с 2004 года. Организация со штаб-квартирой в Женеве имеет 100 миссий и 400 представительств по всему миру и сотрудничает с местными государственными и общественным структурами в целях оказания помощи как трудовым мигрантам, так и людям, бегущим из зоны конфликтов.