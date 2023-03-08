Поучительный опыт! В результате кражи под угрозой оказались данные кошек приюта Pesaleidja
Каждый год почти 600 животных находят новый дом благодаря таллиннскому приюту для бездомных животных Pesaleidja. В начале января команду Pesaleidja напугала ситуация, когда из кошачьей комнаты украли ноутбук, из-за чего в один момент могли быть утеряны данные многих животных, а также их бывших и новых владельцев.
„Сейчас у нас на попечении более 200 кошек. Наша цель – спасти как можно больше животных, найти для них новые дома и тем самым сократить количество случаев эвтаназии животных“, – говорит член правления Pesaleidja Оливер Вайнола.
Для ежедневной работы необходима большая база данных
Новые дома для животных в основном находят через посты в Facebook или Instagram. „В основном мы размещаем объявления в социальных сетях, но для того чтобы взять кота из Pesaleidja, необходимо предварительно заполнить на нашем сайте анкету, цель которой – узнать контактные данные человека, получить информацию о потенциальном новом доме для животного, а также определить, какая кошка может подойти данному человеку в ситуации, когда у него еще нет домашнего любимца“, – пояснил Оливер Вайнола. Он добавил, что если несколько человек изъявят желание забрать одного и того же котика, то именно исходы из анкеты и встречи принимается решение, кому будет отдано животное.
Помимо ухода за животными, волонтеры Pesaleidja также ведут базу данных, в которую вносятся все контакты животных, их бывших и новых владельцев. „Наша повседневная жизнь во многом зависит от этой базы данных, потому что без нее у нас не было бы обзора того, сколько животных мы спасли, какие животные нашли новый дом, а какие, так сказать, все еще доступны“, – поясняет Оливер Вайнола. Он говорит, что именно поэтому для небольшой некоммерческой организации крайне важно надежно хранить данные.
В начале января случилась поучительная для всей команды ситуация, когда из кошачьей комнаты Pesaleidja украли ноутбук, и данные многих животных могли быть утеряны буквально со дня, если бы они не хранились в облаке под защитой надежного пароля. „Сотрудник Pesaleidja случайно оставил ключи в дверном замке, а за 9 минут, пока он ходил на склад, некий мужчина в синей куртке успел схватить ноутбук и скрыться с ним. Мы имеем дело с большим количеством персональных данных и должны обеспечить как сохранность, так и безопасное хранение этих данных, поэтому, разумеется, первой реакцией был шок“, – рассказывает Оливер Вайнола.
По словам руководителя сферы продажи устройств Telia Марта Лаанемяги, есть несколько хороших способов обезопасить работу на компьютере. „Например, как предприятия, так и некоммерческие организации могут обеспечить безопасность конфиденциальных данных, выбрав компьютер бизнес-класса, который при закрытии шифрует весь свой контент. Чтобы содержимое компьютера не было потеряно в случае его уничтожения или кражи, стоит использовать облачное программное обеспечение для резервного копирования данных и страхование устройства для защиты не только от мелких царапин, но и от кражи“, – сказал Лаанемяги.
Pesaleidja объединяет около 200 активных волонтеров
Pesaleidja – это крупнейший в Эстонии приют для бездомных животных, который объединяет около 200 активных волонтеров. „Коллектив Pesaleidja мотивирует знание того, что мы можем в своей жизни сделать нечто более ценное. Многие волонтеры хотят помочь животному, например, предоставив ему временный дом. Те, кто не может взять животное домой, со всей душой ухаживает за животными. Работа с животными дает многим людям душевное спокойствие и осознание того, что они сделали что-то действительно хорошее и значимое“, – рассказывает Оливер Вайнола.
Волонтеры ухаживают за кошками в кошачьей комнате Pesaleidja, социализируют пугливых животных, ищут новые дома для кошек и т. д. На данный момент волонтеры Pesaleidja заботятся о почти 200 бездомных кошках, которые ждут новый дом.
НКО Pesaleidja в основном полагается на пожертвования частных лиц и предприятий, а также на плату за отчуждение. НКО Pesaleidja является одним из самых успешных сборщиков пожертвований в Эстонии и ежегодно на добровольной основе предоставляет свои счета для проверки независимым экспертом, что дает волонтерам и делающим пожертвования людям уверенность в целевом использовании пожертвований.