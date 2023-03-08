Поучительный опыт! В результате кражи под угрозой оказались данные кошек приюта Pesaleidja

„Сейчас у нас на попечении более 200 кошек. Наша цель – спасти как можно больше животных, найти для них новые дома и тем самым сократить количество случаев эвтаназии животных“, – говорит член правления Pesaleidja Оливер Вайнола.

Для ежедневной работы необходима большая база данных

Новые дома для животных в основном находят через посты в Facebook или Instagram. „В основном мы размещаем объявления в социальных сетях, но для того чтобы взять кота из Pesaleidja, необходимо предварительно заполнить на нашем сайте анкету, цель которой – узнать контактные данные человека, получить информацию о потенциальном новом доме для животного, а также определить, какая кошка может подойти данному человеку в ситуации, когда у него еще нет домашнего любимца“, – пояснил Оливер Вайнола. Он добавил, что если несколько человек изъявят желание забрать одного и того же котика, то именно исходы из анкеты и встречи принимается решение, кому будет отдано животное.

Помимо ухода за животными, волонтеры Pesaleidja также ведут базу данных, в которую вносятся все контакты животных, их бывших и новых владельцев. „Наша повседневная жизнь во многом зависит от этой базы данных, потому что без нее у нас не было бы обзора того, сколько животных мы спасли, какие животные нашли новый дом, а какие, так сказать, все еще доступны“, – поясняет Оливер Вайнола. Он говорит, что именно поэтому для небольшой некоммерческой организации крайне важно надежно хранить данные.