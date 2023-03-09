МНЕНИЕ | Ольга Иванова: Все рассмотрели „кузькину мать“?

Начнем с того, откуда у Кооs появилось столько сторонников. Еще год назад никто толком не знал об этих людях ничего. Хотя не совсем, о некоторых из них было известно аудитории, которая активно инвестировала деньги в некую эстонскую криптовалюту Dagcoin. В итоге в октябре прошлого года создателей этой „крипты“ заключили под стражу. Согласно подозрению, создатели Dagcoin предъявляли ложные данные, чтобы продавать созданную ими криптовалюту, и заработали таким образом около 8 миллионов евро. (Читайте подробнее на dv.ee).

Однако никого не смутило, когда один из активных сподвижников этой самой фэйковой валюты оказался еще и политическим активистом. Но дело даже не в этих персоналиях. Изображать эстонского Жириновского в принципе мог начать кто угодно, главное - это громкий голос, эпатаж и отсутствие серьезного реноме, которое страшно потерять. Суть проблемы кроется в другом – в том, что нашлась благодатная почва для того, чтобы вся эта бурная деятельность вылилась в реальный результат на выборах. И вот теперь главный вопрос: отдавая свой голос за Кооs (мы все прекрасно понимаем, что не за Левую объединённую же партию голосовали), чем руководствовались люди? Был ли это просто протест? Желание „показать кузькину мать“?

Допустим, именно так. Не из-за рассказов же в Соловьев-лайв люди реально решили, что эти персонажи смогут серьезно с такой повесткой добиться чего-то для местных русских? Т.е. было большое желание продемонстрировать свой протест по отношению ко всем партиям. В том числе и к Центристской. Разочарование теперь еще больше, партия не войдет в правительство, и даже те избиратели, кто отдал свой голос за ЦП, остались ни с чем. Плохая коммуникация, отсутствие ясной повестки для избирателя – это те ошибки, которые сегодня признают и сами центристы. А теперь, если подумать серьезно, кто от этого выиграл?