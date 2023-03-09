МНЕНИЕ | Ольга Иванова: Все рассмотрели „кузькину мать“?(16)
Многие политики, да что скрывать и избиратели, до сих пор пребывают в легком шоке от результатов парламентских выборов 2023 года. Провал Центристской партии, неожиданно высокий результат Кооs, оглушительная победа реформистов – все это внушает местным русским чувства страха и разочарования, считает экс-политик Ольга Иванова.
Начнем с того, откуда у Кооs появилось столько сторонников. Еще год назад никто толком не знал об этих людях ничего. Хотя не совсем, о некоторых из них было известно аудитории, которая активно инвестировала деньги в некую эстонскую криптовалюту Dagcoin. В итоге в октябре прошлого года создателей этой „крипты“ заключили под стражу. Согласно подозрению, создатели Dagcoin предъявляли ложные данные, чтобы продавать созданную ими криптовалюту, и заработали таким образом около 8 миллионов евро. (Читайте подробнее на dv.ee).
Однако никого не смутило, когда один из активных сподвижников этой самой фэйковой валюты оказался еще и политическим активистом. Но дело даже не в этих персоналиях. Изображать эстонского Жириновского в принципе мог начать кто угодно, главное - это громкий голос, эпатаж и отсутствие серьезного реноме, которое страшно потерять. Суть проблемы кроется в другом – в том, что нашлась благодатная почва для того, чтобы вся эта бурная деятельность вылилась в реальный результат на выборах. И вот теперь главный вопрос: отдавая свой голос за Кооs (мы все прекрасно понимаем, что не за Левую объединённую же партию голосовали), чем руководствовались люди? Был ли это просто протест? Желание „показать кузькину мать“?
Допустим, именно так. Не из-за рассказов же в Соловьев-лайв люди реально решили, что эти персонажи смогут серьезно с такой повесткой добиться чего-то для местных русских? Т.е. было большое желание продемонстрировать свой протест по отношению ко всем партиям. В том числе и к Центристской. Разочарование теперь еще больше, партия не войдет в правительство, и даже те избиратели, кто отдал свой голос за ЦП, остались ни с чем. Плохая коммуникация, отсутствие ясной повестки для избирателя – это те ошибки, которые сегодня признают и сами центристы. А теперь, если подумать серьезно, кто от этого выиграл?
К сожалению, далеко не все избиратели углубляются в избирательную систему голосования Эстонии. И не задумываются о том, что каждый неотданный голос, дает плюс партии, набравшей большее количество голосов, каждый отданный голос за одиночного кандидата, бесперспективную партию, громогласных популистов – это все голоса в копилку победителя.
Из 6 мандатов в Ида-Вирумаа политикам из региона удалось получить только 3. Остальные голоса остались не у дел, но это не значит, что 3 мандата останутся нераспределенными. Опять-таки в пользу победителя. В итоге имеем – желание продемонстрировать протест или „угрозу“ вылилось в потерю представительства своего голоса как такового. „Кузькина мать“ обернулась для русского избирателя большой фигой на ближайшие лет 8. Лишение права голоса на местных выборах, отмена временных видов на жительство, ужесточение языковых требований – все эти страхи все больше и больше грозят стать повседневной реальностью.
Под большим вопросом теперь и будущее Центристской партии, потеряв 10 мандатов, она потеряла и около полумиллиона финансирования со стороны государства, сократится и штат помощников в парламенте, что принесет за собой снижение активности в Рийгикогу. Кроме того, налицо кризис самоопределения, для политической силы всегда очень важно понимать, кто его избиратель и каковы его чаяния? Иначе, что ты можешь предложить ему?
Лакмусовой бумажкой станут, конечно, выборы в местные самоуправления, которые пройдут уже через два года. И если в партии не произойдет никаких изменений, то, предполагаю, это можно будет назвать началом конца одной из самых крупных политических сил, созданной легендарным политиком и визионером Эдгаром Сависааром, чье наследие не получило должного продолжения.