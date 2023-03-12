Великолепному браку пришел конец: семья миллионеров со скандалом делит имущество

„Требую прекратить вымогать у меня деньги!“ — так заканчивается электронное письмо, отправленное в середине декабря известному банкротному управляющему Андресу Хермету.

Письмо отправил юрист Тимо Пяйт, от которого Хермет требовал более 18 000 евро. В этом случае он соглашался прекратить процедуру банкротства в отношении матери Тимо.

Хийе Пяйт знают в Пярну как владелицу успешного бизнеса Ülejõe Apteek. Это была сеть из пяти аптек и магазинов, продававших товары для красоты и здоровья. Компании также принадлежало несколько квартир в центре летней столицы.

Ее бывший муж, Калев Пяйт, инженер и руководитель проектов, работает в сфере строительства. Он также участвовал в местной политике и выдвигался кандидатом от Партии реформ на местных выборах и выборах в Рийгикогу. В середине 1990-х годов Калев Пяйт был вице-мэром Пярну.

Они были очень успешной парой.

Однако мужчина нашел новую любовь, и 25-летнему браку пришел конец.

Теперь его бывшая жена банкрот, а Тимо Пяйт — единственный кредитор своей матери.

Такое положение дел — мать из-за банкротства должна деньги собственному сыну — может показаться странным, но это не последний сюрприз этой истории.