Футболист сборной Грузии поддержал протестующих: будущее страны в Европе

Парламент Грузии принял в первом чтении закон об иностранных агентах, в результате чего по всей стране начались акции протеста: тысячи людей вышли на улицы, для того чтобы выразить своё недовольство. Протестующие требовали не вводить закон об иностранных агентах, аналог которого существует в России. Акции протеста переросли в стычки с полицией и массовые драки.