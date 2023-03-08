Мнение
08.03.2023, 13:24

МНЕНИЕ | Есть ли причина благодарить избирателей Стальнухина и Петерсона?

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Исключение из Центристской партии добавило Стальнухину ореол мученика
Эрик Гамзеев
главный редактор издания "Северное побережье"
Эрик Гамзеев, главный редактор издания "Северное побережье"
Эрик Гамзеев, главный редактор издания "Северное побережье"
ФОТО: Nina Briantseva | Delfi Meedia

Более восьми тысяч граждан Эстонии, проживающих в Ида-Вирумаа и отдавших свой голос за Михаила Стальнухина и Айво Петерсона, мы должны поблагодарить за то, что они пошли голосовать и тем самым сняли „фиговый листок“ со своих взглядов, которые являются неприемлемыми и угнетающими для большинства эстонцев, отмечает Эрик Гамзеев.

В прошлом можно было бесконечно рассуждать о том, сколько жителей Ида-Вирумаа поддерживают политику Кремля, а не Тоомпеа. Как ими воспринимается переход на эстонское образование или перенос красных памятников? Побывав в Ида-Вирумаа и встретившись с несколькими десятками местных единомышленников, некоторые эстонские политики заявили, что никаких разногласий нет.

Результат выборов отражает реальную картину куда точнее, чем любые исследования. Если каждый третий избиратель проголосовал за кандидатов, которые сознательно публично не осудили массовые преступления российского террористического режима в Украине и оскорбляют эстонское правительство, называя его фашистским, становится ясно, что их взгляды разделяют примерно столько же жителей Ида-Вирумаа. С большой долей вероятности к их числу можно добавить и несколько десятков тысяч неграждан и граждан России, постоянно проживающих в регионе.

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