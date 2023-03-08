08.03.2023, 13:24
МНЕНИЕ | Есть ли причина благодарить избирателей Стальнухина и Петерсона?(14)
Исключение из Центристской партии добавило Стальнухину ореол мученика
ФОТО: | Delfi Meedia
Более восьми тысяч граждан Эстонии, проживающих в Ида-Вирумаа и отдавших свой голос за Михаила Стальнухина и Айво Петерсона, мы должны поблагодарить за то, что они пошли голосовать и тем самым сняли „фиговый листок“ со своих взглядов, которые являются неприемлемыми и угнетающими для большинства эстонцев, отмечает Эрик Гамзеев.
В прошлом можно было бесконечно рассуждать о том, сколько жителей Ида-Вирумаа поддерживают политику Кремля, а не Тоомпеа. Как ими воспринимается переход на эстонское образование или перенос красных памятников? Побывав в Ида-Вирумаа и встретившись с несколькими десятками местных единомышленников, некоторые эстонские политики заявили, что никаких разногласий нет.