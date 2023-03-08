МНЕНИЕ | Есть ли причина благодарить избирателей Стальнухина и Петерсона?

В прошлом можно было бесконечно рассуждать о том, сколько жителей Ида-Вирумаа поддерживают политику Кремля, а не Тоомпеа. Как ими воспринимается переход на эстонское образование или перенос красных памятников? Побывав в Ида-Вирумаа и встретившись с несколькими десятками местных единомышленников, некоторые эстонские политики заявили, что никаких разногласий нет.

Результат выборов отражает реальную картину куда точнее, чем любые исследования. Если каждый третий избиратель проголосовал за кандидатов, которые сознательно публично не осудили массовые преступления российского террористического режима в Украине и оскорбляют эстонское правительство, называя его фашистским, становится ясно, что их взгляды разделяют примерно столько же жителей Ида-Вирумаа. С большой долей вероятности к их числу можно добавить и несколько десятков тысяч неграждан и граждан России, постоянно проживающих в регионе.