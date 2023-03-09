Кому достанутся министерские портфели? Прогноз Eesti Päevaleht

О распределении министерских портфелей речь пойдет на завершающей стадии переговоров, однако никто не мешает высказать предположения уже сейчас. Тем более, что для каждой из партий важен не только воgрос, кто станет министром, но и кто придет в Рийгикогу вместо избранного кандидата в качестве замещающего члена. Всегда найдутся люди, которые, по мнению партий, обязаны войти в парламент. В свою очередь для однопартийцев, не набравших нужное количество голосов, тоже имеет значение, чтобы в правительство вошел тот человек, которого он станет замещать в парламенте. И от количества полученных голосов будет зависеть, будет ли это кандидат из общереспубликанского или окружного партийного списка.