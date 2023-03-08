Помощник Путина о Париже-2024: уверен, что все стороны примут решение об участии российских спортсменов

„Отстранение российских спортсменов произошло с подачи МОК (Международного олимпийского комитета). Это и есть нарушение олимпийской хартии. Сейчас им тяжело выйти из этого положения – зайти легко, выйти тяжело.

Я уверен, что все стороны, в том числе и страны, бойкотировавшие Россию, примут решение об участии российских спортсменов, в том числе и в участии в отборе к Олимпийским играм в Париже.

Здесь вопрос в том, какая квота будет от Европы, в которой должны быть и россияне. Идут переговоры. Когда дедлайн? Думаю, в апреле“, – сказал Игорь Левитин.

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