„Слава Украине!“ Как это приветствие возникло и стало популярным

После появления 6 марта видео, снятого, вероятно, российскими военными, на котором украинского военнослужащего расстреливают после того, как он говорит: „Слава Украине!“, эти слова с новой силой зазвучали в соцсетях.

Вот как появилось это приветствие - и как стало популярным во всем мире.

Сто лет истории

Историк Юрий Юзич говорил сайту „Историческая правда“, что лозунг „Слава Украине!“ и ответ на него „По всей земле слава!“ использовались в среде харьковской студенческой общины в конце XIX века.

Однако по-настоящему широкое распространение и особую политическую окраску лозунг приобрел во времена Украинской Народной Республики (УНР) в 1918-1920 годах. Тогда Украина впервые заявила о себе как об отдельном государстве, провозгласив, хоть и ненадолго, свою независимость.

Популярным приветствие „Слава Украине!“ стало у бойцов „Холодноярской республики“ в Черкасской области, боровшихся против большевиков, рассказал ВВС News Украина бывший председатель Украинского института национальной памяти Владимир Вятрович.

Когда большевики оккупировали большую часть Украины и включили ее в состав Советского Союза, лозунг стали использовать националистические и повстанческие объединения, сосредоточенные на западе Украины, который тогда был частью Польши.

Полное приветствие „Слава Украине! - Героям слава!“ в 1941 году использовался в западноукраинской Организации украинских националистов (ОУН), одним из лидеров которой был Степан Бандера.

Еще большее распространение он получил у бойцов Украинской повстанческой армии (УПА), действовавшей на территории западноукраинских областей в 1942-1960 годах.

„Кстати, в сборнике трудов Степана Бандеры нет той популярно употребляемой в интернете цитаты, которая ему приписывается: „И придет время, когда один скажет: „Слава Украине!“, а миллионы будут отвечать „Героям слава!“, - подчеркивает Юзич.