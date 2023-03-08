Нет тут ничего такого, что девушкам не по силам: что говорят женщины, работающие в лесу?

Айве полагает, что лесоводство отнюдь не исключительно мужское дело. Да и раньше не было таковым. „Женщины ведь работали в лесничествах – они были лесотехниками, многие трудились помощниками лесничих“.

Сама Айве выбрала лесное дело исключительно по семейной традиции: мать трудилась помощником лесничего, дед – лесником. „Я с самого детства помню себя в лесу, и сколько ни вспоминаю, всегда мне хотелось ходить в лес с мамой, - говорит Айве. – А о том, чтобы идти учиться лесному делу я задумалась уже в восьмом классе, а может даже и раньше“.

Возможно, это исторически устоявшееся представление о том, что в лесу трудятся только мужчины. Как, например, представление о том, что медсестры – это женщины, хотя и мужчины могут перевязывать раны.

„Это не тяжелая работа, чего уж там такого тяжелого!“ - восклицает Айве в ответ на замечание о том, что эта должность скорее для мужчин. Тем не менее она – единственная женщина на такой должности. Почему так получается - Айве объяснить не может. Но еще и во время учебы лесному делу в вузе девушки были в меньшинстве.

Коротко говоря, Айве отвечает за то, чтобы в сотрудничестве с мастером по вырубке и логистом составлять планы вырубок, обеспечивать их выполнение и своевременную доставку древесины клиенту.

В июле 2008 года работу в RMK перестроили, и Айве стала мастером по вырубке Аудру-Варблаского участка в Эделаском регионе. Тогда ей предлагали и место логиста, но Айве хотела и дальше трудиться в лесу. И до июля 2016 года так и проработала мастером по вырубке, пока не создали заготовительные участки, и она стала начальником Ляэнеского участка по лесозаготовкам.

Айве скоро отметит круглую дату со дня поступления на работу в RMK – в июне 1993 года она пришла в Тыстамааское лесничество на место лесотехника. „В то время лесной техник отвечал за один участок, на котором организовывал все работы от посадок до рубки“, - вспоминает Айве.

Конечно, время от времени кто-нибудь из мужчин удивляется, что вот, мол, женщины на таких должностях, но это случается не часто.

Айве считает, что, вероятно, обладает необходимыми навыками и чертами характера, которые позволяют ей держать свою команду в тонусе. „Ну, правда, я не знаю, что еще на это сказать!“

Ее твердый характер и конкретность в работе оценили лесоводы RMK, которые поблизости от дома Айве построили лесную дорогу и назвали ее „Тракт принцессы войны. Ну, так уж прямо они не говорят, что дорогу окрестили в честь Айве, но такая легенда хорошо известна работникам леса. Правда, теперь дорога получила официальное название по местному старому хутору – Айнумурруская дорога.

Страдать из-за того, что оказалась в „мужской вотчине“, Айве не приходилось. Это случалось скорее во время ее работы мастером по вырубке, когда в лесу кто-нибудь из трактористов высказывался в духе „да что ты, баба, понимаешь“.

Помогает чувство юмора

Хотя и работа мастера по вырубке была не больно-то и мужская, считает Айве. Того же мнения и ее коллега Илла Кингла, которая три года трудилась мастером по вырубке в Кагуском регионе.

„Понятно, что эта профессия не самая обычная для женщины, но мне нравится моя работа. И я думаю, что дело тут не столько в том какого ты пола, а в человеческих качествах“, - полагает Илла.

Мастер по вырубке готовит и организует рубки, проверку вырубок и лесоматериала, словом всего того, что связано с рубками. „Одно точно – ты должен уметь очень хорошо общаться с людьми“, - считает Илла.

Надо еще уметь выдерживать напряжение и быть, стрессоустойчивым человеком, потому что тебя должны уважать: „Если с самого начала ты смел, уверен в себе, добросовестно трудишься, то у тебя все на этой работе получится“.

Очень важно обладать способностью работать в команде и уверенно формулировать свои требования, а в то же время быть гибким и уметь слушать. Надо ценить работу и время других людей. И хорошо бы иметь чувство юмора, без него никак.