Нет тут ничего такого, что девушкам не по силам: что говорят женщины, работающие в лесу?
„Нет тут ничего такого, что девушкам не по силам“, - говорит о своей работе единственная женщина руководитель по лесозаготовкам RMK Аве Лейнпуу. Того же мнения и женщина–лесничий Алийс Кеввай, и мастер по вырубке Кагуского региона Илла Кингла. Все они из семей потомственных лесоводов, поэтому и учиться пошли лесному делу.
Конечно, время от времени кто-нибудь из мужчин удивляется, что вот, мол, женщины на таких должностях, но это случается не часто.
Айве скоро отметит круглую дату со дня поступления на работу в RMK – в июне 1993 года она пришла в Тыстамааское лесничество на место лесотехника. „В то время лесной техник отвечал за один участок, на котором организовывал все работы от посадок до рубки“, - вспоминает Айве.
В июле 2008 года работу в RMK перестроили, и Айве стала мастером по вырубке Аудру-Варблаского участка в Эделаском регионе. Тогда ей предлагали и место логиста, но Айве хотела и дальше трудиться в лесу. И до июля 2016 года так и проработала мастером по вырубке, пока не создали заготовительные участки, и она стала начальником Ляэнеского участка по лесозаготовкам.
Коротко говоря, Айве отвечает за то, чтобы в сотрудничестве с мастером по вырубке и логистом составлять планы вырубок, обеспечивать их выполнение и своевременную доставку древесины клиенту.
Единственная женщина начальник по лесозаготовкам
„Это не тяжелая работа, чего уж там такого тяжелого!“ - восклицает Айве в ответ на замечание о том, что эта должность скорее для мужчин. Тем не менее она – единственная женщина на такой должности. Почему так получается - Айве объяснить не может. Но еще и во время учебы лесному делу в вузе девушки были в меньшинстве.
Возможно, это исторически устоявшееся представление о том, что в лесу трудятся только мужчины. Как, например, представление о том, что медсестры – это женщины, хотя и мужчины могут перевязывать раны.
Сама Айве выбрала лесное дело исключительно по семейной традиции: мать трудилась помощником лесничего, дед – лесником. „Я с самого детства помню себя в лесу, и сколько ни вспоминаю, всегда мне хотелось ходить в лес с мамой, - говорит Айве. – А о том, чтобы идти учиться лесному делу я задумалась уже в восьмом классе, а может даже и раньше“.
Айве полагает, что лесоводство отнюдь не исключительно мужское дело. Да и раньше не было таковым. „Женщины ведь работали в лесничествах – они были лесотехниками, многие трудились помощниками лесничих“.
Айве считает, что, вероятно, обладает необходимыми навыками и чертами характера, которые позволяют ей держать свою команду в тонусе. „Ну, правда, я не знаю, что еще на это сказать!“
Ее твердый характер и конкретность в работе оценили лесоводы RMK, которые поблизости от дома Айве построили лесную дорогу и назвали ее „Тракт принцессы войны. Ну, так уж прямо они не говорят, что дорогу окрестили в честь Айве, но такая легенда хорошо известна работникам леса. Правда, теперь дорога получила официальное название по местному старому хутору – Айнумурруская дорога.
Страдать из-за того, что оказалась в „мужской вотчине“, Айве не приходилось. Это случалось скорее во время ее работы мастером по вырубке, когда в лесу кто-нибудь из трактористов высказывался в духе „да что ты, баба, понимаешь“.
Помогает чувство юмора
Хотя и работа мастера по вырубке была не больно-то и мужская, считает Айве. Того же мнения и ее коллега Илла Кингла, которая три года трудилась мастером по вырубке в Кагуском регионе.
„Понятно, что эта профессия не самая обычная для женщины, но мне нравится моя работа. И я думаю, что дело тут не столько в том какого ты пола, а в человеческих качествах“, - полагает Илла.
Мастер по вырубке готовит и организует рубки, проверку вырубок и лесоматериала, словом всего того, что связано с рубками. „Одно точно – ты должен уметь очень хорошо общаться с людьми“, - считает Илла.
Надо еще уметь выдерживать напряжение и быть, стрессоустойчивым человеком, потому что тебя должны уважать: „Если с самого начала ты смел, уверен в себе, добросовестно трудишься, то у тебя все на этой работе получится“.
Очень важно обладать способностью работать в команде и уверенно формулировать свои требования, а в то же время быть гибким и уметь слушать. Надо ценить работу и время других людей. И хорошо бы иметь чувство юмора, без него никак.
„Мне помогает стремление все время учиться чему-то новому, саморазвиваться, анализировать свою работу и умение учиться на ошибках“, - перечисляет Илла свойства характера и те навыки, которые требует ее профессия.
Илла тоже,“выросла в лесу“. Отец работал в лесу, отсюда и у дочери возник интерес к лесному делу. „Я и спортом серьезно занималась, но понимала, что развиваться в этой области не хочу“, - вспоминает Илла.
В RMK она пришла в октябре 2010 года на должность лесотехника, потом работала лесным техником-лесоустроителем, потом лесоустроителем, а теперь вот уже три года трудится мастером по вырубке.
За эти 13 лет Илле все-таки пришлось испытать и отчужденность. В первое время чаще, а теперь разве что иногда.
„И тут деваться некуда, показывай, на что ты способна, и отношение сразу меняется“, - поясняет Илла.
Она помнит случай их тех, что произошли в пору работы лесным техником, когда ей позвонил некий лесовладелец и попросил передать трубку лесотехнику. „Я говорю, да, я и есть лесотехник, говорите, что у вас за проблема. И так несколько раз, пока до него не дошло, наконец, что я и есть лесотехник. И тут он произнес после многозначительной паузы… но вы же женщина…“, - теперь с улыбкой вспоминает Илла. Но вообще-то она в полной мере стала своим человеком. И в любом случае профессия мастера по вырубке, по словам Иллы, девушкам вполне по силам.
Хрупкая девушка
Как и профессия лесничего. „На моей должности, как и шире в лесном деле нет мужских и женских профессий, тут важны знания, черты характера, - говорит Вяндраский лесничий Алийс Кеввай, одна из двух женщин, которые работают лесничими в RMK. – В работе лесничего очень важно умение общаться с людьми, умение вести переговоры, стрессоустойчивость. В напряженной ситуации приходится быстро реагировать, сохраняя при этом спокойствие“.
„Ну, и, конечно, никак не обойтись без специального образования и лесного бэкграунда“, - уточнят Алийс.
Она работает лесничим третий год. В наше время эта работа сопряжена со всем, что касается использования государственных лесных территорий. Установление целей лесопользования, заключение различных договоров лесопользования, общая планировка, детальная планировка, территории повышенного публичного интереса и т.п., но еще и вывоз выброшенного в лесу мусора, все это должен организовать лесничий.
До прихода в RMK Алийс работала в сфере частного лесоводства, а еще до этого – в инспекции окружающей среды, теперешнем департаменте окружающей среды, где она отвечала за лесоводческий надзор.
Учиться лесному делу Алийс пошла, по ее словам, потому что выросла в семье, связанной с лесом – ее отец Андрус Кеввай работает лесничим в Ида-Харьюмаа. Параллельно с лесным делом Алийс рассматривала варианты изучения естественных наук, поступила в университет, но чаша весов склонилась в пользу лесоводства.
Хотя женщины в лесном деле – это явление не новое, говорит Алийс, тем не менее, бывают случаи, когда люди удивляются ее месту работы. Несколько лет назад Алийс прочитала в уездной газете, что „хрупкая девушка заявила, что она Вяндраский лесничий“. „Ну, замечательно, что меня посчитали девушкой“, - улыбается Алийс. А был бы лесничим дородный мужчина, надо думать, не стали бы писать, что „дородный мужчина заявил, что он лесничий“.
В целом же то обстоятельство, что Вяндраский лесничий женщина, отнюдь не мешает Алийс в ее работе. „Важны личностные качества, знания и умения, вот и все“, - считает Алийс.
Знаете ли вы, что:
В RMK работает 709 человек, каждый третий работник RMK – женщина.
В RMK работает 249 (35%) женщин и мужчин - 460 (65%).
Более всего женщин работает в сфере природопользования (82) и питомникового и семенного хозяйства (68);
Более „женской аурой“ наполнены Таллиннская, Тартуская и Сагадиская конторы RMK.
Из уездных контор больше всего женщин работает в Ляэне-Вирумаа.
Средний возраст работающей в RMK женщины - 51 год и ее стаж работы в RMK составляет 13 лет.
Статья опубликована в журнале Metsanaine