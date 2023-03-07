ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (377-й день) | Зеленский объяснил решение продолжать оборону Бахмута
Подводим итоги 377-го дня войны: основные события в Украине и вокруг нее.
Украина непублично просит у США кассетные боеприпасы, которые хочет сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов для борьбы с российскими силами, пишет агентство Reuters со ссылкой на конгрессменов-демократов Джейсона Кроу и Адама Смита. По их словам, речь идет о кассетных бомбах MK-20.
США в данный момент не рассматривают возможность передачи Украине многофункциональных истребителей F-16. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер.
Представители ВСУ назвали имя военнослужащего, расстрелянного после произнесения фразы „Слава Украине“. Видео расстрела распространилось в соцсетях. О нем, в частности, в своем вечернем обращении упоминал президент Украины Владимир Зеленский. В соцсетях 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского появилась информация, что, по предварительным данным, это военнослужащий этой бригады Тимофей Шадура, числящийся пропавшим без вести с 3 февраля. Он пропал после боев в районе Бахмута. „Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз. Месть будет неотвратимой“, - написали представители бригады в соцсетях.
В очередном обзоре ситуации в войне РФ против Украины американский Институт изучения войны (ISW) указывает на заявление Киева о продолжении обороны Бахмута. Этот город не имеет принципиального значения ни в оперативном, ни в стратегическом плане, напоминают аналитики свою сделанную ранее оценку. „Но борьба Украины за Бахмут стала стратегически важной из-за нынешнего состава российских сил, дислоцированных в этом районе. Бахмутская битва фактически может серьезно подорвать лучшие силы ЧВК „Вагнер“, лишив Россию нескольких из ее самых эффективных ударных частей, которые труднее всего заменить“, - отмечается далее.
По данным Генерального штаба ВСУ, за сутки потери личного состава российских войск составили 1060 человек. С начала полномасштабной войны армия РФ потеряла 154 тысячи 830 военных, говорится в утренней сводке Генштаба украинской армии.
В минувшие выходные украинским войскам, видимо, удалось стабилизировать позиции на севере Бахмута после прорыва российской армии, сообщается в ежедневном отчете разведки британского министерства обороны. Тем не менее украинской армии все труднее снабжать воюющие части в Бахмуте, так как российским силам 2 марта удалось разрушить мост на единственной асфальтовой дороге, которая оставалась под контролем Украины. Грунтовые дороги же труднопроходимы из-за грязи. Российским атакам в свою очередь мешают публичные разногласия между ЧВК „Вагнер“ и Минобороны РФ, которые сказываются на боевом духе личного состава.
Польша собирается еще до конца этой недели передать Украине 10 немецких танков типа Leopard 2A4. Об этом во вторник заявил министр обороны Польши Мариуш Блашчак. Кроме того, он объявил о создании в Польше сервисного центра для ремонта всех поставляемых западными странами танков в Гливице на юге Польши.
В Украине в 2022 году было убито не менее 12 сотрудников СМИ, освещавших полномасштабное военное вторжение России, еще 21 человек был ранен. Такие числа приводятся в докладе Совета Европы о безопасности журналистов за 2022 год. Между тем, по данным Национального союза журналистов Украины, которые также приводятся в докладе, по состоянию на 15 декабря было убито 43 сотрудника СМИ, в том числе 22 журналиста, которые присоединились к украинской армии.
Александр Лукашенко, комментируя диверсию с российским самолетом А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах, назвал „гнидой“ президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, тот одновременно готовил нападение на самолет и просил Беларусь заключить пакт о ненападении с Украиной. „Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь“, - заявил Лукашенко.
По его словам, диверсию совершил специально подготовленный и снабженный новейшей техникой украинский диверсант, который - вместе с 20 местными помощниками - был задержан белорусскими силовиками. Однако самолет не получил значительных повреждений, хотя и был направлен для ремонта в Россию. Об атаке на российский самолет представители белорусской оппозиции рассказали 26 февраля. По этим данным, активисты, причастные к взрывам, смогли покинуть Беларусь.
МИД Украины опроверг причастность официального Киева к диверсии против российского самолета А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах. „Это очередная попытка создать искусственную угрозу со стороны Украины для оправдания своей поддержки российской агрессии“, - заявил спикер ведомства Олег Николенко.
Минобороны РФ заявило о возвращении 90 российских военнослужащих из украинского плена. Обмен произошел сегодня, пишет ТАСС. Подробности не уточняются.
Позже глава офиса президента Украины Андрей Ермак сообщил, что в рамках обмена в Украину вернулись 130 военнопленных. По его словам, большинство вернувшихся имеют тяжелые ранения.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в третий раз с начала полномасштабной агрессии России против Украины посещает Киев. По данным ООН, во вторник он прилетел в Польшу, откуда проследует в Украину.
В среду Гутерриш собирается встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и обсудить с ним продление так называемой „зерновой сделки“ - договоренности между ООН, Турцией, Россией и Украиной, заключенной в июле 2022 года, об экспорте украинского зерна через черноморские порты.
Агентство Reuters, ссылаясь на высокопоставленный источник в украинском правительстве, сообщило, что Украина вступила в переговоры по продлению истекающей 18 марта сделки - однако не напрямую с Россией, а с партнерами, которые состоят в контакте с Москвой.
Издание New York Times со ссылкой на анонимные источники в правительстве США утверждает, что за взрывами газопроводов „Северный поток“ и „Северный поток - 2“ может стоять некая проукраинская группа, состоящая из противников Владимира Путина. Нет доказательств, что она может быть связана с президентом Украины Владимиром Зеленским или его окружением, однако в нее, предположительно, входят граждане России или Украины, тогда как граждане США и Великобритании к взрыву не причастны. Издание предполагает, что взрывчатка могла быть заложена опытными дайверами, возможно, проходившими „специализированную подготовку в государственных структурах“, однако ныне не связанными с подобными структурами. При этом, отмечает издание, в деле остается много неясного.
Немецкие следователи установили судно, которое использовалось для диверсии на „Северных потоках“, сообщают во вторник, немецкие телекомпании ARD, SWR и еженедельник Die Zeit.
Как следует из публикации Die Zeit под заголовком „Расследование на „Северных потоках“: следы ведут в Украину“, яхту арендовала некая компания из Польши, которая принадлежит двум украинцам. Судно вышло к месту совершения актов диверсии из восточногерманского порта Росток. Там же на него были загружен необходимый для проведения операции груз. Позже на столе в каюте яхты были обнаружены следы взрывчатки.
Диверсионная группа, по данным издания, состояла из шести человек: капитана, двух водолазов, двух помощников и врача. Для аренды лодки и перемещений по Европе использовали поддельные паспорта. Кто является заказчиком диверсии, на данный момент неясно.
Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк назвал развязанную Россией агрессию против Украину „предательством“ обещаний, данных человечеству после окончания Второй мировой войны и приведших к образованию ООН. „Права украинцев нарушены на поколения вперед, но война также негативно скажется на ценах на топливо и продукты и приведет к усилению геополитической напряженности во всех регионах мира“, - отметил он.
Тюрк обвинил российские государственные СМИ в том, что они постоянно бомбардируют людей пропагандистскими сообщениями, разжигающими ненависть. „Война в Украине привела к жертвам среди гражданского населения и разрушениям шокирующих масштабов“, - подчеркнул он, выступая на сессии Совета ООН по правам человека в Женеве.
ЕС вводит санкции в отношении московских полицейских, ответственных за произвольные аресты и задержания, а также пытки и другие жестокие, бесчеловечные и унижающие достоинство виды обращения. В санкционные списки также попадут высокопоставленные военнослужащие российской армии, подразделения которых систематически участвовали в актах сексуального и гендерного насилия на Украине в марте-апреле 2022 года в контексте неспровоцированной и необоснованной военной агрессии России против Украины.
Зеленский объяснил решение продолжать оборону Бахмута
Власти Украины решили продолжить оборону Бахмута, поскольку уход ВСУ позволит российским военным продвинуться дальше и взять под контроль другие крупные города Донбасса, заявил президент страны Владимир Зеленский в интервью CNN.
„Мы понимаем, что после Бахмута они могут пойти дальше. Они могут пойти в Краматорск, в Славянск. Это была бы открытая дорога для россиян в другие города на донецком направлении. Вот почему там стоят наши ребята“, — сказал он.
Как отмечает телеканал, сам по себе Бахмут „не имеет значительной стратегической ценности“, но действительно открывает дорогу на другие крупные города.
CNN сообщает, что некоторые украинские командиры и офицеры ставят под сомнение целесообразность удержания города на фоне числа потерь и риска того, что сотни или даже тысячи украинских военнослужащих могут попасть в окружение. Зеленский отверг эти опасения, заявив, что он „никогда не слышал ничего подобного“ от представителей командования ВСУ.
По словам Зеленского, украинские военные сами понимают, что должны остаться в городе, в том числе чтобы помочь уехать оттуда мирным жителям.