ВОЕННЫЙ ДНЕВНИК (377-й день) | Зеленский объяснил решение продолжать оборону Бахмута

В очередном обзоре ситуации в войне РФ против Украины американский Институт изучения войны (ISW) указывает на заявление Киева о продолжении обороны Бахмута. Этот город не имеет принципиального значения ни в оперативном, ни в стратегическом плане, напоминают аналитики свою сделанную ранее оценку. „Но борьба Украины за Бахмут стала стратегически важной из-за нынешнего состава российских сил, дислоцированных в этом районе. Бахмутская битва фактически может серьезно подорвать лучшие силы ЧВК „Вагнер“, лишив Россию нескольких из ее самых эффективных ударных частей, которые труднее всего заменить“, - отмечается далее.

Представители ВСУ назвали имя военнослужащего, расстрелянного после произнесения фразы „Слава Украине“. Видео расстрела распространилось в соцсетях. О нем, в частности, в своем вечернем обращении упоминал президент Украины Владимир Зеленский. В соцсетях 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского появилась информация, что, по предварительным данным, это военнослужащий этой бригады Тимофей Шадура, числящийся пропавшим без вести с 3 февраля. Он пропал после боев в районе Бахмута. „Тело нашего военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности будет установлено после возвращения тела и проведения соответствующих экспертиз. Месть будет неотвратимой“, - написали представители бригады в соцсетях.

Украина непублично просит у США кассетные боеприпасы, которые хочет сбрасывать с беспилотных летательных аппаратов для борьбы с российскими силами, пишет агентство Reuters со ссылкой на конгрессменов-демократов Джейсона Кроу и Адама Смита. По их словам, речь идет о кассетных бомбах MK-20.

В минувшие выходные украинским войскам, видимо, удалось стабилизировать позиции на севере Бахмута после прорыва российской армии, сообщается в ежедневном отчете разведки британского министерства обороны. Тем не менее украинской армии все труднее снабжать воюющие части в Бахмуте, так как российским силам 2 марта удалось разрушить мост на единственной асфальтовой дороге, которая оставалась под контролем Украины. Грунтовые дороги же труднопроходимы из-за грязи. Российским атакам в свою очередь мешают публичные разногласия между ЧВК „Вагнер“ и Минобороны РФ, которые сказываются на боевом духе личного состава.

Польша собирается еще до конца этой недели передать Украине 10 немецких танков типа Leopard 2A4. Об этом во вторник заявил министр обороны Польши Мариуш Блашчак. Кроме того, он объявил о создании в Польше сервисного центра для ремонта всех поставляемых западными странами танков в Гливице на юге Польши.

В Украине в 2022 году было убито не менее 12 сотрудников СМИ, освещавших полномасштабное военное вторжение России, еще 21 человек был ранен. Такие числа приводятся в докладе Совета Европы о безопасности журналистов за 2022 год. Между тем, по данным Национального союза журналистов Украины, которые также приводятся в докладе, по состоянию на 15 декабря было убито 43 сотрудника СМИ, в том числе 22 журналиста, которые присоединились к украинской армии.

Александр Лукашенко, комментируя диверсию с российским самолетом А-50 на белорусском аэродроме в Мачулищах, назвал „гнидой“ президента Украины Владимира Зеленского. По его словам, тот одновременно готовил нападение на самолет и просил Беларусь заключить пакт о ненападении с Украиной. „Если вы думаете, что вы, бросив этот вызов, втянете нас в войну завтра, которая сегодня идет уже по всей Европе, вы заблуждаетесь“, - заявил Лукашенко.