Гей-клуб, однополый брак и лондонский модельный бизнес: проверяем недавние посты про сына Владимира Соловьёва
Правда ли, что Даниил Соловьёв посещал лондонский гей-клуб? Правдивы ли фото, на которых он позирует в женской одежде и выходит замуж? Говорил ли сын телеведущего, что не может пойти в армию из-за контракта с лондонским модельным агентством? Мы проверили все эти сообщения, разошедшиеся по Сети в феврале 2023 года.
Правда ли, что Даниил Соловьёв заключил контракт с лондонским модельным агентством?
Начнём с того, что у Владимира Соловьёва действительно есть сын Даниил, которому в феврале 2023 года был 21 год. Это не раз подтверждал и сам телеведущий. Например, у себя в инстаграме* и твиттере он ещё 12 октября 2015 года делился фотографией Даниила и поздравлял его с 14-летием.
Из небольшого интервью, которое издание „Афиша Daily“ взяло у сына Владимира Соловьёва в 2017 году, известно, что Даниил учился в Москве в Ломоносовской частной школе. Это подтверждает и официальный YouTube-канал учебного заведения. По словам Даниила, в восьмом классе он „собирался поступать на международные отношения“.
Что касается фотографии, где запечатлён мужчина в очках, чёрном брючном костюме и с накрашенными чёрным лаком ногтями, то она была опубликована ещё в декабре 2020 года в инстаграме модного бренда и парикмахерской „Контора“ стилиста и телеведущего Владислава Лисовца; отделения „Конторы“ работают в Москве и Краснодаре. Разошедшийся недавно по интернету снимок был сделан для продвижения коллекции 2021 года, на сайте бренда можно найти и другие фото с тем же человеком.
На то, что на рекламном снимке действительно запечатлён Даниил Соловьёв, помимо внешнего сходства, указывают и татуировки, которые видны на груди и пальцах модели. В январе 2021 года российский таблоид „Экспресс-газета“ выпустил материал (уже недоступен на сайте) о Данииле под заголовком „19-летний сын-тусовщик Владимира Соловьёва живёт с распутной душевнобольной“. Поскольку это жёлтое издание, нас интересует не текст, а лишь фото, взятое из соцсетей, как утверждается, девушки Даниила. На пальцах и груди сына Владимира Соловьёва те же татуировки, что у человека на фото парикмахерской.
Раз Даниил действительно работал моделью для парикмахерской в России, мог ли он строить свою карьеру ещё и в столице Великобритании? По словам его отца, не мог. В эфире своей передачи Владимир Соловьёв опроверг новости о британской работе Даниила: „Учитывая, что мой сын, вежливо говоря, когда-то учился в Англии, но уже несколько лет как учится в очень хорошем учебном заведении в России (Соловьёв не указал названия обоих учебных заведений. — Прим. ред.), ни с каким модельным агентством в Лондоне никаких контрактов он никогда не заключал“. Телеведущий назвал публикацию Джейсона Смарта „ципсошной ложью“ (ЦИПсО — так называемый Центр информационно-психологических операций, который, по мнению российских пропагандистов, работает в Украине и организует регулярные информационные атаки на россиян) и обвинил российские издания, написавшие о его сыне, в работе на „киевскую пропаганду“ за деньги. При этом Соловьёв назвал „тварями, негодяями, мерзавцами, ципсошными подкладками и агентами укронацистов“ журналистов Lenta.ru, „Национальной службы новостей“, „Московского комсомольца“ и TVcenter.ru и отказался принимать их извинения. Также он добавил, что Даниил „глубоко набожный парень“, живёт в Москве, а также „ниоткуда не бегает, ни от чего не уклоняется“.
Несмотря на репутацию Соловьёва, который ранее сам не раз распространял дезинформацию, о работе сына в лондонском модельном агентстве он, скорее всего, не соврал. Это подтверждают специализирующийся на анализе фейков журналист Илья Шепелин и фактчекеры Newsweek, которые ни в каких источниках не смогли найти доказательства сотрудничества Даниила с подобными британскими компаниями.
Как же возник сюжет о работе в лондонском модельном агентстве? По словам Шепелина, всё началось с поста его коллеги, журналиста-расследователя Андрея Захарова. Тот утром 10 февраля в своём Telegram-канале опубликовал пост о двух сыновьях Соловьёва, которые не отправились добровольцами в зону так называемой спецоперации, к чему граждан РФ в своих эфирах призывает их отец. Захаров опубликовал и фото Даниила для „Конторы“. Шепелин считает, что затем пользователь Twitter под ником Vol DeMar придумал шутку на основе текста Захарова и через пару часов опубликовал твит с тем же снимком и подписью: „Я уже контрактник! Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв рассказал, что пока не может заключить контракт с Министерством обороны России и отправиться за защиту Донбасса, так как у него уже заключён контракт с лондонским модельным агентством“. Но хотя Vol DeMar подписан на Захарова и явно следит за его работой, автор у шутки другой.
В своём видео Шепелин сообщил, что вскоре шутка разошлась как на русском, так и английском языке и многими была воспринята всерьёз, а в какой-то момент её авторство якобы приписали Станиславу Белковскому, потому что в некоторых публикациях посты подписаны двумя буквами — СБ. На самом же деле СБ — это аббревиатура сатирического Telegram-канала „Советская Белоруссия“, где пост появился всего через полчаса после записи Захарова. Об этом канале „Проверено“ уже писало в разборе утверждения, будто в Беларуси женщин призвали к „репродуктивной мобилизации“.
Итог: Сатирические новости
Правда ли, что на фото запечатлён Даниил Соловьёв в женской одежде и с чёрными наращёнными ногтями?
В эфире своей программы Владимир Соловьёв опроверг, будто на вирусном снимке запечатлён Даниил: „Это фотография человека, который кто угодно, но точно не мой сын. Но это (пост Telegram-канала. — Прим. ред.) „НеМалахов„, они известные п*******ы“.
Личность человека со снимка установили фактчекеры Newsweek. Оказалось, что это действительно модель по фамилии Соловьёв, но не Даниил, а Томми, который в январе 2023 года попал в список из 50 ярких молодых талантов Ирландии по версии издания The Irish Times. Там указано, что Томми — 18-летний сын украинцев, которые более 20 лет назад переехали в Ирландию и проживают в графстве Мит на востоке страны. Ставшее вирусным фото выложено в его инстаграме 1 января этого года.
Журналисты Newsweek также связались с модельным агентством NotAnotherInt, представляющим Томми Соловьёва и базирующимся в Дублине. Там подтвердили, что на фотографии „модель Томми Соловьёв, который не имеет никакого отношения к Владимиру Соловьёву“, а сообщения о том, что это Даниил, назвали „дезинформацией“.
Вероятно, что Даниила Соловьёва связал с этим снимком тот же сатирический Telegram-канал „Советская Белоруссия“. Там вечером 12 февраля фотографию выложили с юмористической подписью: „Сын Владимира Соловьёва Даниил Соловьёв: „Гибель нации начинается с разложения женщины. Эту истину я впитал с молоком отца“». Возможно, в Сети есть и более ранние записи, но мы их не нашли.
Итог: Неправда
Правда ли, что Даниил Соловьёв посещал гей-клуб в Лондоне?
„Проверено“ изучило сайт The Sun и не смогло найти там материал о Данииле Соловьёве. Поскольку ни в одной из просмотренных нами публикаций, где ссылались на таблоид, не приводили конкретную ссылку на статью, найти её заархивированную копию также не удалось.
На вирусном скриншоте указано, что авторы заметки о сыне Соловьёва — репортёры Джейкоб Джаффа и Том Хасси. Проверив их тексты, опубликованные в середине февраля 2023 года, мы обнаружили материал, который был размещён и обновлён в то же самое время (15 февраля в 17:53 и 16 февраля в 07:56 соответственно), что и текст о Данииле. Однако он посвящён не досугу сына российского пропагандиста в лондонском гей-клубе, а исчезновению гражданки Великобритании. В этой публикации были использованы другие фотографии и заголовок: „Переполох из-за Николы. Полиция, расследующая дело Николы Булли, сообщила, что сотрудников вызывали в её дом за несколько недель до исчезновения мамы“.
В интернет-архиве есть несколько копий этого материала за разные дни, начиная с 15 февраля, так что можно убедиться, что текст о Соловьёве не был заменён на другой. Кроме того, на вирусном скриншоте можно заметить отсутствие части линии, отделяющей заголовок, сведения об авторах и обновлениях статьи от остальной части текста (подчёркнуто жёлтой линией на коллаже). Это, скорее всего, указывает на то, что скриншот неаккуратно подделали с помощью графического редактора.
Итог: Фейк
Правда ли, что на фото запечатлена свадьба Даниила Соловьёва с мужчиной?
Хотя один из мужчин на фотографиях некоторыми чертами напоминает Даниила Соловьёва, это снова не он. Проведя обратный поиск по картинке, мы выяснили, что эти снимки доступны в Сети с октября 2017 года. 13 октября у себя в твиттере их опубликовал модель Тад Нельсон (на фото с тёмными волосами) и написал, что это его свадьба, состоявшаяся 9 сентября 2017 года (на тот момент Даниилу Соловьёву было 15 лет). Мужчина со светлыми волосами, которого, вероятно, и спутали с Даниилом, — модель Арен Мьюс. Он выложил фото в своём инстаграме, и, согласно геотегу, снимки сделаны не на Багамах, а в Южной Калифорнии.