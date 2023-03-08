Выборы 2023
08.03.2023, 07:03

ГРАФИК | Ожидание и реальность: справились ли социологи с предсказанием результата выборов?

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Исполнительный директор Turu-uuringute AS Тынис Стамберг, комментируя опубликованные на прошлой неделе рейтинги, отметил, что скандалы, связанные с EKRE, задают тон последним неделям перед выборами.
Исполнительный директор Turu-uuringute AS Тынис Стамберг, комментируя опубликованные на прошлой неделе рейтинги, отметил, что скандалы, связанные с EKRE, задают тон последним неделям перед выборами.
ФОТО: Rauno Volmar | Delfi Meedia

Наиболее точным оказался опрос Turu-uuringute AS, где самая серьезная погрешность для политических партий, прошедших в парламент, составила всего 1,4%. Kantar Emor также остался в пределах погрешности своего исследования.

Исследование поддержки партий, проведенное по заказу Института социальных исследований Norstat, стало золотым стандартом на четыре года. На выборах в Рийгикогу 2019 года результаты их последнего опроса отличались от окончательных итогов менее чем на 1% для всех партий, прошедших в парламент.

В этот раз их прогноз оказался самым неточным среди трех традиционных социологических компаний применительно к EKRE, переоценив поддержку национал-консерваторов на 6%. Немалую роль в этом должна была сыграть предпоследняя волна опроса, где около четверти выборки из 1000 человек высказались в поддержку EKRE. Однако на выборах они получили чуть более 16% голосов. RAIT Faktum & Ariko, которая не является регулярным исследователем поддержки партий, также ошибалась, недооценив поддержку Партии реформ на 7%.

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