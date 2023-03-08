ГРАФИК | Ожидание и реальность: справились ли социологи с предсказанием результата выборов?

Исследование поддержки партий, проведенное по заказу Института социальных исследований Norstat , стало золотым стандартом на четыре года. На выборах в Рийгикогу 2019 года результаты их последнего опроса отличались от окончательных итогов менее чем на 1% для всех партий, прошедших в парламент.

В этот раз их прогноз оказался самым неточным среди трех традиционных социологических компаний применительно к EKRE, переоценив поддержку национал-консерваторов на 6%. Немалую роль в этом должна была сыграть предпоследняя волна опроса, где около четверти выборки из 1000 человек высказались в поддержку EKRE. Однако на выборах они получили чуть более 16% голосов. RAIT Faktum & Ariko, которая не является регулярным исследователем поддержки партий, также ошибалась, недооценив поддержку Партии реформ на 7%.