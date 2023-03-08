08.03.2023, 07:03
ГРАФИК | Ожидание и реальность: справились ли социологи с предсказанием результата выборов?(2)
ФОТО: | Delfi Meedia
Наиболее точным оказался опрос Turu-uuringute AS, где самая серьезная погрешность для политических партий, прошедших в парламент, составила всего 1,4%. Kantar Emor также остался в пределах погрешности своего исследования.
Исследование поддержки партий, проведенное по заказу Института социальных исследований Norstat, стало золотым стандартом на четыре года. На выборах в Рийгикогу 2019 года результаты их последнего опроса отличались от окончательных итогов менее чем на 1% для всех партий, прошедших в парламент.