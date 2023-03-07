ВСУ назвали имя военнослужащего с видео, на котором снят его расстрел

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По данным ВСУ, убитый — Тимофей Шадура, военнослужащий 30-й отдельной механизированной бригады имени князя Константина Острожского. Шадура числился пропавшим без вести с 3 февраля 2023 года.

„В данный момент тело военнослужащего находится на временно оккупированной территории. Окончательное подтверждение личности произойдет по возвращении тела и проведении экспертиз“, — говорится в сообщении бригады.

Ранее с сестрой погибшего связывался журналист Василий Крутчак. По словам женщины, она практически полностью уверена, что на видео расстрела — ее брат.

На видео с расстрелом снят мужчина, который произносит „Слава Украине“, после чего слышен звук автоматной очереди. Запись стала распространяться в соцсетях 6 марта.

Главное следственное управление СБУ открыло расследование по факту возможного расстрела безоружного военнопленного. Уголовное производство ведется по части 2 статьи 438 УК («Нарушение законов и обычаев войны“). Президент Украины Владимир Зеленский в вечернем обращении пообещал, что убийцы военнопленного будут найдены.

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