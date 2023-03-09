Фальшивые джинсы, финская жвачка „Йенкки“, красивая соседская девочка: эстонский фильм „Лестница в небо“ возвращает в советское детство

Я не помню очень много фильмов, которые писатели сами снимали по своим сценариям или произведениям. Вроде бы что-то такое однажды делал Стивен Кинг, очень сомнительно, но фальшивая память подсказывает что-то подобное про Буковски, точно помню, что пару фильмов по своим сценариям снял Евгений Евтушенко. Вроде больше не помню. Особенных удач среди этих творений тоже, кажется, не было. А вот Марту Кивастику удалось снять очень хороший, очень пронзительный и очень глубокий фильм по своему же роману. Пожалуй, это лучший эстонский фильм из числа тех, которые я видел за последние лет пять, как минимум.

Плюс ко всему он подпадает под действие неписаного закона, который мы тут в „Киноптикуме“ недавно вывели. Снимать про своё детство у всех получается хорошо. Хотя „Лестница в небо“ и не на сто процентов про детство. Главный герой фильма, аудитор Ульф, которого семья и друзья зовут просто Уу, испытывает кризис среднего возраста, к тому же у него умирает близкий человек – Георг. В детстве Уу Георг был взрослым, во многом заменившим мальчику отца, отношения с которым у Уу откровенно не складывались. И перед смертью Георг говорит взрослому уже Уу, что никакого времени на самом деле не существует, что можно отправиться в любое время своей жизни, если найти правильный способ перeмещения.

И Уу его находит. Когда-то в детстве он передвигался по Тарту (городу, который занимает в фильме, как, видимо, и в жизни Кивастика, важное место) на своём велосипеде. И вот уже сильно в зрелом возрасте он снова садится на велосипед, постепенно вспоминает как оно – ездить без рук, и всё действительно получается. Он возвращается в детство, сначала мыслями, воспоминаниями, а потом и прямо физически.