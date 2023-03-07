Мнение
07.03.2023, 18:19

МНЕНИЕ | Айво Петерсон это Стальнухин и Тоом на стероидах

 
Ольга Штраубе
редактор рубрики мнений
Михаил Стальнухин, Айво Петерсон, Яна Тоом
Михаил Стальнухин, Айво Петерсон, Яна Тоом
ФОТО: Delfi Meedia

В сравнении с другими участниками минувших выборов, Стальнухин и Петерсон, кандидаты от Ида-Вирумаа, напоминали лыжников, которые, будучи под допингом, почти добежали до финала.

Еще до объявления результатов выборов руководители Центристской партии завели разговоры в стиле, что „третье место тоже неплохо“. В действительности это худший результат для партии с 1995 года, ведь показатели центристов были весьма стабильными последнюю четверть века: если они и не выигрывали выборы, то как минимум добирались до второго места с результатом, близким к первому месту. Но в этот раз их проигрыш очевиден - и в процентном соотношении, и в количестве мандатов.

Центристская партия в течение последних двадцати лет имела имидж „русской партии“, несмотря на то, что Юри Ратас, возглавивший центристов, сумел привлечь симпатии эстонцев, которые не проголосовали бы за Центристскую партию во времена Сависаара. И прежде всего потому, что заигрывание центристов с Кремлем и другом Путина Владимиром Якуниным прекратилось вместе с эпохой Сависаара.

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