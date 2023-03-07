МНЕНИЕ | Айво Петерсон это Стальнухин и Тоом на стероидах

Еще до объявления результатов выборов руководители Центристской партии завели разговоры в стиле, что „третье место тоже неплохо“. В действительности это худший результат для партии с 1995 года, ведь показатели центристов были весьма стабильными последнюю четверть века: если они и не выигрывали выборы, то как минимум добирались до второго места с результатом, близким к первому месту. Но в этот раз их проигрыш очевиден - и в процентном соотношении, и в количестве мандатов.