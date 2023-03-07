Эдуард Одинец: социологи и политологи будут анализировать, что произошло в Ида-Вирумаа(15)
Председатель горсобрания Кохтла-Ярве Эдуард Одинец баллотировался в Ида-Вирумаа от Социал-демократической партии. В этот раз он не получил мандата, набрав 630 голосов. Специально для RusDelfi он прокомментировал результаты выборов.
Вас удивили эти выборы?
Не удивили. Различные источники прогнозировали победу Партии реформ и потерю голосов Центристской партией. Также сообщали, что Социал-демократическая партия и Isamaa получат порядка 10 мандатов. С EKRE тоже сошлось.
Ваш однопартиец Кирилл Клаус сказал, что если соцдемы получат от 9 до 11 мандатов, то это будет отличный результат. В итоге вы получили 9 мандатов. Вы разделяете позицию вашего коллеги?
Я подтверждаю, это очень хороший результат. Мы смогли сохранить свои позиции в парламенте, хотя и потеряли одно место, но это всего полпроцента избирателей. Главное, мы сохранили нашу возможность быть партнером в новой коалиции – именно математически. Конечно, чем больше, тем лучше, но думаю, что социал-демократы должны быть довольны результатом.
Расскажите про свои личные ожидания в выборах? Что получилось, а что не очень?
Я баллотировался в Ида-Вирумаа, и мы рассчитывали на получение мандата, но теперь ясно, что эта задача оказалась непосильной многим партиям, в том числе популярным. Ситуация, которая возникла в Ида-Вирумаа – уникальная. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев социологи и политологи самого разного уровня будут анализировать, что же произошло в этом уезде и откуда взялось столько протестных голосов.
А у вас уже сложилось мнение об этом?
Очевидно, что люди обижены. Они считают, что центральная власть их бросила, что никто не занимается проблемами региона. Сказались и все последние кризисы, в том числе – военный. А популистские лозунги, с которыми некоторые кандидаты из списка шли на выборы, показались интересными избирателю из Ида-Вирумаа. Явка была даже выше чем на прошлых выборах, тем не менее протест налицо.
У вас нет ощущения, что потерянные голоса в Ида-Вирумаа это результат нескольких явлений: в частности, мог сыграть перенос советского танка из Нарвы, ведь именно социал-демократы были инициаторами этой идеи. Возможно ваши высказывания относительно высылки Сергея Чаулина тоже сыграли роль. Я следил за реакцией – у него было много сочувствующих.
Позвольте сразу поправить, социал-демократов нельзя называть инициаторами переноса советского танка. Это совершенно неправильно. Решение принимало правительство. Задача, поставленная перед министром внутренних дел – обеспечить порядок и спокойный перенос памятника с того места, где он находился, на территорию военного музея. Нельзя говорить, что это ответственность социал-демократов и избиратели из Ида–Вирумаа таким образом нас наказали.
И то же самое касается высылки лиц, которые ведут антиэстонскую деятельность. Не социал-демократы это делают и даже не министр внутренних дел, который является социал–демократом. Это делают соответствующие органы, на основании соответствующих законов.
Я являюсь членом парламента, и, входя в правящую партию, поддерживаю решения наших компетентных органов, которые, на мой взгляд, соответствуют законам Эстонии. По-другому я просто не могу говорить. Если кому-то это не нравится, то это право людей к этому так относиться.