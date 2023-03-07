Эдуард Одинец: социологи и политологи будут анализировать, что произошло в Ида-Вирумаа

Вас удивили эти выборы?

Не удивили. Различные источники прогнозировали победу Партии реформ и потерю голосов Центристской партией. Также сообщали, что Социал-демократическая партия и Isamaa получат порядка 10 мандатов. С EKRE тоже сошлось.

Ваш однопартиец Кирилл Клаус сказал, что если соцдемы получат от 9 до 11 мандатов, то это будет отличный результат. В итоге вы получили 9 мандатов. Вы разделяете позицию вашего коллеги?

Я подтверждаю, это очень хороший результат. Мы смогли сохранить свои позиции в парламенте, хотя и потеряли одно место, но это всего полпроцента избирателей. Главное, мы сохранили нашу возможность быть партнером в новой коалиции – именно математически. Конечно, чем больше, тем лучше, но думаю, что социал-демократы должны быть довольны результатом.

Расскажите про свои личные ожидания в выборах? Что получилось, а что не очень?

Я баллотировался в Ида-Вирумаа, и мы рассчитывали на получение мандата, но теперь ясно, что эта задача оказалась непосильной многим партиям, в том числе популярным. Ситуация, которая возникла в Ида-Вирумаа – уникальная. Думаю, что в ближайшие несколько месяцев социологи и политологи самого разного уровня будут анализировать, что же произошло в этом уезде и откуда взялось столько протестных голосов.

А у вас уже сложилось мнение об этом?

Очевидно, что люди обижены. Они считают, что центральная власть их бросила, что никто не занимается проблемами региона. Сказались и все последние кризисы, в том числе – военный. А популистские лозунги, с которыми некоторые кандидаты из списка шли на выборы, показались интересными избирателю из Ида-Вирумаа. Явка была даже выше чем на прошлых выборах, тем не менее протест налицо.