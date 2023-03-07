МНЕНИЕ | Эстонии, снимающей с себя последнюю рубашку ради беженцев, пора определиться с границами своих возможностей(1)
Европа прожила восемь относительно спокойных десятилетий. Наблюдая войну в Украине, все почувствовали, что на континенте проходят реальные боевые действия, которые в любой момент могут перерасти в полномасштабную войну и затронуть всех европейцев. Многое говорит о том, что происходящее в Украине оставит след в наших душах надолго - на гораздо более долгий срок, чем будет продолжаться физическое восстановление страны, отмечает публицист Валерий Сайковский.
Мы сильнее всего реагируем на поступки друзей и родственников. То же самое происходит и между государствами. Самые ожесточенные войны всегда гражданские или между этнически родственными народами (вспомним югославские события). Нынешнее отношение к войне формируют и долгие 80 лет, прошедших после 1945 года. До последнего момента Украина не верила, что соседнее этнически близкое государство начнет полномасштабную войну. Россия же была уверена в легкой победе на основе опыта военных действий 2014-2016 годов, а также в малой вероятности широкомасштабной помощи Запада Украине. Никто не „угадал“.