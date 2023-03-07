МНЕНИЕ | Эстонии, снимающей с себя последнюю рубашку ради беженцев, пора определиться с границами своих возможностей

Мы сильнее всего реагируем на поступки друзей и родственников. То же самое происходит и между государствами. Самые ожесточенные войны всегда гражданские или между этнически родственными народами (вспомним югославские события). Нынешнее отношение к войне формируют и долгие 80 лет, прошедших после 1945 года. До последнего момента Украина не верила, что соседнее этнически близкое государство начнет полномасштабную войну. Россия же была уверена в легкой победе на основе опыта военных действий 2014-2016 годов, а также в малой вероятности широкомасштабной помощи Запада Украине. Никто не „угадал“.

Сейчас мы имеем Украину, героическое сопротивление которой стало самым серьезным просчетом Путина. Большой проблемой стал сохранившийся в небольшом объеме из-за довоенных ошибок местный военно-промышленный комплекс. Львиная доля вооружений поступает с Запада, а госбюджет на 30-40% зависим от иностранной финансовой поддержки. При этом Зеленский продолжает смело брать в долг, как будто отдавать не придется. Не верится, что даже лучшие друзья Незалежной будут до бесконечности содержать страну с населением в 40 миллионов человек. Уже сейчас много неясности с дальнейшими поставками вооружений. Дальше проблем может быть больше.