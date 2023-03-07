Поможем вместе! Детям с редкими заболеваниями нужно дорогостоящее лечение

Главная кампания Детского фонда в этом году „Короче жизнь. Помогите детям расти и жить!“ направлена ​​на детей с диагнозом ахондроплазия и, в более широком смысле, на всех пациентов с редкими заболеваниями и на финансирование их лечения. На сегодняшний день, к сожалению, у этих семей и детей нет иного выхода, кроме как в буквальном смысле выйти на улицу и просить помощи добрых людей.

4-летнюю Тессу и 5-летних Сандер-Лукаса, Лару и Катерину объединяет редкое врожденное заболевание – ахондроплазия, проявляющееся в виде короткого и непропорционального роста: конечности чрезвычайно короткие, а голова относительно большая. Болезнь не влияет на умственные способности человека, но у него возникает много серьезных проблем со здоровьем — например, уже 2-летнему ребенку приходится терпеть сильные боли в спине и ногах.

До сих пор не было никакого значительного лечения ахондроплазии. Однако сейчас препарат есть, он имеет разрешение Европейского агентства по лекарственным средствам и значительно улучшает качество жизни детей, но в то же время он чрезвычайно дорог — лечение одного ребенка в год обходится более чем в 200 000 евро. Больничная касса дала отрицательный ответ на просьбу об исключительном финансировании препарата, сославшись на закон. Для того, чтобы включить препарат для лечения редких заболеваний в список медицинских услуг, в Эстонии требуется 1081 день. У этих детей столько времени нет – в данном конкретном случае через три года лечение уже не будет иметь значительного эффекта, а если говорить о других редких заболеваниях, то через три года может уже не быть в живых самих пациентов.

При поддержке замечательных жертвователей Детского фонда все четверо детей начали лечение в прошлом году, но для того, чтобы его продолжать, необходимо около 1 миллиона евро в год. Таких денег нет даже у очень хорошо обеспеченных семей, да и для благотворительного фонда это очень большая сумма.