МНЕНИЕ | Нобелевский лауреат в тюрьме. Сегодня в тюрьме вся Беларусь
— Когда тебя освободят? — спросили меня.
— А я и так свободен, в душе, — ответил я.
Алесь Беляцкий, пожалуй, единственный за все время Нобелевский лауреат… в тюрьме. Белорусский правозащитник, председатель признанного в Беларуси экстремистским правозащитного центра „Весна“ мог бы быть гордостью государства. Но оказался пятном позора, которое пытаются смыть. Власти. Не люди.
Правозащитник узнал о том, что получил почетную награду, будучи за решеткой — в Беларуси он был задержан еще в 2021 году. В марте 2023 года суд Минска приговорил Беляцкого к десяти годам лишения свободы. Руководитель правозащитного центра „Весна“ признан виновным в „контрабанде“ и „неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий“. Но по сути — за то, что вместе со своим правозащитным центром „Весна“ Алесь смог помочь десяткам и сотням белорусов, потерпевших от режима.