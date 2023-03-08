МНЕНИЕ | Нобелевский лауреат в тюрьме. Сегодня в тюрьме вся Беларусь

Правозащитник узнал о том, что получил почетную награду, будучи за решеткой — в Беларуси он был задержан еще в 2021 году. В марте 2023 года суд Минска приговорил Беляцкого к десяти годам лишения свободы. Руководитель правозащитного центра „Весна“ признан виновным в „контрабанде“ и „неоднократном нарушении порядка организации или проведения массовых мероприятий“. Но по сути — за то, что вместе со своим правозащитным центром „Весна“ Алесь смог помочь десяткам и сотням белорусов, потерпевших от режима.