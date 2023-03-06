Объясняем: почему прошлой ночью на объявление результатов электронного голосования ушло больше трех часов?

Эстонские избиратели за много лет привыкли к тому, что именно электронные голоса оглашаются первыми в 20:00 вечера в день выборов. Однако на недавних выборах, несмотря на развитие IТ-технологий, на это ушло больше времени, и Forte решил выяснить, почему.