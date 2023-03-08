ВИДЕО | Лайфхаки, как экономить энергию, не изменяя привычкам
Для того чтобы экономить энергию дома, достаточно придерживаться нескольких простых правил. Хотя от разговоров об энергосбережении голова может идти кругом, на самом деле все вовсе не так страшно. Важно знать несколько чрезвычайно логичных и простых советов, которым нужно следовать и делать это очень просто.
Если вы полагаете, что экономия энергии дома неизбежно означает, что придется сидеть в темноте и мерзнуть, то это вовсе не так! На самом деле это совсем не критично, и можно продолжать и дальше жить своей жизнью, практически не изменяя обычным привычкам, но при этом экономя энергию.
В этом видео актер и телеведущий Вадим Малышкин за пару минут поделится с вами простыми, выполнимыми, практичными и не нарушающими обычного течения жизни рекомендациями, с помощью которых вы сможете экономить энергию дома. Зачем вообще экономить энергию? Во-первых, конечно, это денежная экономия – разумное потребление в долгосрочной перспективе поможет вам сэкономить значительную сумму денег. И, разумеется, важен аспект бережного отношения к природе: чем меньше потребляешь, тем меньше нужно производить, а чем меньше нужно производить, тем лучше для природы.
Потерять тут невозможно, а вот выиграть реально.
Начинайте и вы экономить энергию!
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