ВИДЕО | Лайфхаки, как экономить энергию, не изменяя привычкам

Если вы полагаете, что экономия энергии дома неизбежно означает, что придется сидеть в темноте и мерзнуть, то это вовсе не так! На самом деле это совсем не критично, и можно продолжать и дальше жить своей жизнью, практически не изменяя обычным привычкам, но при этом экономя энергию.

В этом видео актер и телеведущий Вадим Малышкин за пару минут поделится с вами простыми, выполнимыми, практичными и не нарушающими обычного течения жизни рекомендациями, с помощью которых вы сможете экономить энергию дома. Зачем вообще экономить энергию? Во-первых, конечно, это денежная экономия – разумное потребление в долгосрочной перспективе поможет вам сэкономить значительную сумму денег. И, разумеется, важен аспект бережного отношения к природе: чем меньше потребляешь, тем меньше нужно производить, а чем меньше нужно производить, тем лучше для природы.

Потерять тут невозможно, а вот выиграть реально.

Начинайте и вы экономить энергию!

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