ГРАФИК | Партия реформ получила более 40% электронных голосов, EKRE с небольшим отрывом лидирует по голосованию на избирательных участках

На предварительном голосовании Eesti 200 набрала пропорционально больше электронных голосов, чем была их общая поддержка на выборах. С другой стороны, партия EKRE, получившая поддержку в общей сложности 16,1% избирателей, годами протестовавшая против электронных выборов и обещавшая оспорить результаты в суде устами своего лидера Мартина Хельме, получила только 8,8 % от всех электронных голосов, в то время как Центристская партия получила 9,2%.