Выборы 2023
06.03.2023, 18:28

ГРАФИК | Партия реформ получила более 40% электронных голосов, EKRE с небольшим отрывом лидирует по голосованию на избирательных участках

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ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Рекордное - 41,7% - количество участников электронного голосования на выборах в Рийгикогу поддержало победившую на выборах Партию реформ.

На предварительном голосовании Eesti 200 набрала пропорционально больше электронных голосов, чем была их общая поддержка на выборах. С другой стороны, партия EKRE, получившая поддержку в общей сложности 16,1% избирателей, годами протестовавшая против электронных выборов и обещавшая оспорить результаты в суде устами своего лидера Мартина Хельме, получила только 8,8 % от всех электронных голосов, в то время как Центристская партия получила 9,2%.

Среди тех, кто отправился на избирательный участок, чтобы сделать свой выбор с помощью бумажного бюллетеня, тройка лидеров оказалась более ровной: EKRE набрала 23,7% голосов, Центристская партия - 21,7%, Партия реформ - 20,3%.

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