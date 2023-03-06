06.03.2023, 18:28
ГРАФИК | Партия реформ получила более 40% электронных голосов, EKRE с небольшим отрывом лидирует по голосованию на избирательных участках(21)
ФОТО: | Delfi Meedia
Рекордное - 41,7% - количество участников электронного голосования на выборах в Рийгикогу поддержало победившую на выборах Партию реформ.
На предварительном голосовании Eesti 200 набрала пропорционально больше электронных голосов, чем была их общая поддержка на выборах. С другой стороны, партия EKRE, получившая поддержку в общей сложности 16,1% избирателей, годами протестовавшая против электронных выборов и обещавшая оспорить результаты в суде устами своего лидера Мартина Хельме, получила только 8,8 % от всех электронных голосов, в то время как Центристская партия получила 9,2%.