Суд в Минске заочно приговорил Светлану Тихановскую к 15 годам колонии

Как сообщает „Белта“, бывшему кандидату в президенты Беларуси Светлане Тихановской назначили 15 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Бывшего министра культуры Павла Латушко приговорили к 18 годам колонии. Трем другим фигурантам дела — Марии Мороз, Ольге Ковальковой и Сергею Дылевскому — назначили по 12 лет колонии.

Лидеров белорусской оппозиции обвиняли и признали виновными сразу по нескольким статьям УК: заговоре с целью захвата власти, создании экстремистского формирования, публичные призывы к захвату власти, возбуждение социальной вражды.

Прокурор требовал приговорить Тихановскую и Латушко к 19 годам колонии, а Мороз, Ковалькову и Дылевского — к 12 годам лишения свободы каждого.

В августе 2020 года в Беларуси прошли выборы президента, победителем которых опять был объявлен Александр Лукашенко. Оппозиция назвала результаты голосования сфальсифицироваными, после чего в стране начались масштабные протесты, в них принимали участие сотни тысяч человек. Власти их жестко подавили.

Светлана Тихановская, считавшаяся основным соперником Лукашенко на выборах, вынужденно уехала из Беларуси еще во время протестов. На нее и других представителей оппозиции были заведены несколько уголовных дел. Сейчас Тихановская живет в Литве, ее офис получил статус „официального представительства белорусской демократии“.

В 2021 году мужа Тихановской Сергея приговорили к 18 годам колонии. Суд счел его виновным в организации массовых беспорядков. В том же году к 11 годам лишения свободы была приговорена соратница Тихановской Мария Колесникова — ее признали виновной по статьям о призывах к действиям, угрожающим нацбезопасности, создании экстремистской группировки и заговоре с целью захвата власти.

Летом 2022 года в Беларуси ввели так называемый институт специального производства, позволяющий вести суды заочно в отсутствие обвиняемых, после чего власти начали процессы над Тихановской и другими оппозиционерами.