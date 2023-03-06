МНЕНИЕ | Господа политики, людьми надо заниматься не только перед выборами! Или ими займутся такие, как Петерсон

Стальнухин набрал 4 578 голосов, Петерсон - 3 968. И только наша, как назвал ее политолог Пеэтер Тайм в студии ЭТВ+, не самая совершенная система голосования, „спасла положение“: ни Петерсон, ни Стальнухин не дотянули до необходимого количества голосов для того, чтобы стать депутатами Рийгикогу.

Следя за предвыборным бурлением соцсетей, за роликами в ТикТоке, разговаривая с людьми на улицах и на кухнях, понимаешь, что высокий результат двух вышеупомянутых кандидатов можно было предположить. Чего не учли, так это то, что за Петерсона и Стальнухина в этот раз вышли голосовать, скорее всего, те граждане Эстонии, которые до этого выборы в Рийгикогу бойкотировали. И их оказалось неожиданно много.