Мария Юферева-Скуратовски назвала причины поражения центристов: война и развал коалиции с EKRE

Прошлой ночью вы буквально „запрыгнули в последний вагон“ и прошли в Рийгикогу. Как ощущения?

Я проделала много работы, выложилась на 100 процентов, это первая моя компания, когда я общалась с избирателями настолько много - встречалась, звонила, беседовала. Это - тот результат, который по моим предварительным расчетам у меня и должен был быть. Конечно, хотелось бы побольше. Но я знаю, что, например, три голоса до меня не дошли. Я знаю, что за меня проголосовало три человека в иностранных представительствах. Они мне присылали свои бюллетени, так что я точно знаю, что голоса должны быть. А в таблице в этой строке был ноль. Так что я, наверное, буду выяснять, куда эти три голоса делись, потому что мне интересно, да и люди сами не поняли, как так произошло.

У вас есть предположения, в чем тут дело?

Даже предположить не могу. Я знаю только о трех голосах, но их там может быть и больше. Не все же лично докладывают, что они проголосовали.

Так что это было напряженно. Я в любом случае видела, что прохожу как замещающий депутат, потому что выбрала квоту замещающего депутата. Но конечно, собственный мандат - это намного приятнее, потому что это подчеркивает, что ты получил мандат доверия от людей, и ты ни от кого не зависишь. И в этом плане этот мандат очень для меня ценен.

А что бы делали, если бы не прошли? Был запасной план?

Никакого плана не было, я для себя решила, что жду результатов выборов, и уже потом буду действовать дальше. Я подозреваю, что нашла бы место работы, но никакого запасного аэродрома у меня не было.

Давайте поговорим о центристах в целом. Ожидалось ли такое сильное падение (партия набрала лишь 15% голосов)?

Рейтинги были очень разные, тут надо было быть готовыми ко всему.

Если смотреть на список тех, кто прошел, складывается ощущение, что в первую очередь ваша партия потеряла так называемые „эстонские“ голоса, и в результате получился довольно „русскоязычный“ список прошедших в парламент: Кылварт, Тоом, Белобровцев и так далее.