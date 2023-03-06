МНЕНИЕ | Выборы в Эстонии – победа здравого смысла над популизмом

Рассказывая в это время в прямом эфире украинского телевидения о выборах в Эстонии, я понимал, что еще рано делать выводы, так как был уверен, что э-голосование (а тогда уже было известно, что более половины голосов были поданы именно по электронным каналам) полностью изменит текущую картину, и пытался донести эту мысль до телезрителей.