Мнение
06.03.2023, 19:41

МНЕНИЕ | Выборы в Эстонии – победа здравого смысла над популизмом

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Центристы не избавились от прокремлевских политиков
Евген Цыбуленко
профессор права
Кая Каллас
Кая Каллас
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Вчера вечером, когда начали поступать первые результаты с участков, а исход э-голосования был еще неизвестен, многие в Эстонии сильно забеспокоились, более того, некоторые посты в социальной сети Facebook говорили о начинающейся панике, отмечает Евген Цыбуленко в колонке для RusDelfi.

Рассказывая в это время в прямом эфире украинского телевидения о выборах в Эстонии, я понимал, что еще рано делать выводы, так как был уверен, что э-голосование (а тогда уже было известно, что более половины голосов были поданы именно по электронным каналам) полностью изменит текущую картину, и пытался донести эту мысль до телезрителей.

Тем не менее, на душе было тревожно и у меня – тяжело было видеть карту Эстонии практически полностью в цветах EKRE, наблюдать, как даже очевидная креатура Кремля - Айво Петерсон (урожденный Крылов) - имеет шанс пройти в Рийгикогу.

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