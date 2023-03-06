06.03.2023, 19:41
МНЕНИЕ | Выборы в Эстонии – победа здравого смысла над популизмом(17)
Центристы не избавились от прокремлевских политиков
ФОТО: | Delfi Meedia
Вчера вечером, когда начали поступать первые результаты с участков, а исход э-голосования был еще неизвестен, многие в Эстонии сильно забеспокоились, более того, некоторые посты в социальной сети Facebook говорили о начинающейся панике, отмечает Евген Цыбуленко в колонке для RusDelfi.
Рассказывая в это время в прямом эфире украинского телевидения о выборах в Эстонии, я понимал, что еще рано делать выводы, так как был уверен, что э-голосование (а тогда уже было известно, что более половины голосов были поданы именно по электронным каналам) полностью изменит текущую картину, и пытался донести эту мысль до телезрителей.