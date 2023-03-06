ПОДКАСТ | „Стальнухин и Петерсон разрушили фундамент муравейника центристов“. Итоги выборов в Рийгикогу

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„В Багдаде все спокойно. Особых изменений на политическом Олимпе не произошло. Главная интрига этих выборов разрешилась благополучно, нежелательные элементы и прокремлевские агенты не попали в правительство. Теперь дело за формированием коалиции, этот вопрос тоже будет успешно решен“, - начал преподаватель Андрей Кузичкин.

Где не все спокойно - так это в Ида-Вирумаа. На первом месте по округу независимый кандидат Михаил Стальнухин, на втором представитель Объединённой Левой партии Айво Петерсон, только потом центристка Яна Тоом.

„Это очень удручает. Это не просто русскоязычные жители, это граждане Эстонии. Они поддержали соглашательскую и коллаборационистскую позицию по отношению к путинскому режиму - это плохо. Почему это произошло, абсолютно понятно. Проект Koos и независимый кандидат Михаил Стальнухин оттянули голоса у Центристской партии, что пошло на пользу всем остальным политическим силам. Они выступили в роли крота, разрушив фундамент муравейника центристов, он разрушен довольно существенно. С другой стороны, в политическом пространстве оказались люди с экстремистскими взглядами, теперь они будут получать государственное финансирование. Мне говорили, что Олег Иванов и Петерсон и не ставили задачу попасть в Рийгикогу. Теперь у них есть шанс хорошо выступить на местных выборах в качестве новой партии. Они самые главные победители этих выборов, у ОЛПЭ выросла поддержка в 30 раз!“ - продолжил Кузичкин.