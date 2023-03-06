ПОДКАСТ | Вакцинация против кори, паротита и краснухи

Слушайте подкаст о таких вирусных заболеваниях как корь, паротит и краснуха, и о том, как можно эффективно защититься от этих заболеваний. Ведущая подкаста специалист отдела по связям с общественностью Кассы здоровья Маргарита Купченкова, и у нас в гостях главный специалист отдела инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ирина Филиппова. Мы обсуждаем вирусные заболевания, их возникновение, связанные с ними риски, а также поговорим о применении вакцин против этих заболеваний.

Государство приобретает все вакцины, предусмотренные программой иммунизации, и делает их доступными для людей. Новорожденных вакцинируют с согласия родителей уже в роддоме, малолетних детей – у семейного врача, а детей школьного возраста – у школьного медицинского работника.

В результате достаточного охвата вакцинацией у населения формируется коллективный иммунитет. Это означает, что инфекционное заболевание больше не может распространяться, потому что количество восприимчивых к инфекции людей недостаточно. Это позволяет избежать страданий и случаев смерти, вызванных заболеваниями, а также направить ресурсы медицинских работников на решение других важных для нас проблем.

До широкого применения иммунизации основной причиной смертности малолетних детей были инфекционные заболевания. Цель государственной программы иммунизации состоит в том, чтобы обеспечить детям и подросткам защиту от этих опасностей. Лучшим научно доказанным средством для достижения этой цели является своевременная вакцинация. Основная мера профилактики против кори, паротита и краснухи — вакцинация в соответствии с государственным планом иммунизации. Вакцинация детей по плану вакцинации проводится бесплатно.

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