Представитель „Зеленых“ Тимур Сагитов: стоит задуматься о снижении избирательного порога до 3%

„По поводу общих результатов. Turu-Uuringud и Kantar Emor были в этот раз точнее, а не Norstat, как раньше.

То, что победят реформисты, Eesti 200 получит 10+ мандатов, а результат соцдемов будет примерно такой же, было понятно - удивило то, что представительство EKRE вопреки многим прогнозам уменьшилось. Было понятно, что пенсионная реформа, несправедливые детские пособия и появление новой партии из бывших членов уменьшат количество мандатов Isamaa, центристы - за создание „той самой коалиции“ и сидение на двух стульях - были также ожидаемо наказаны избирателем, правда, не ожидал, что настолько сильно. Впрочем, видя, сколько протестных голосов набрали ОЛПЭ и Михаил Стальнухин (почти личный мандат, мой прогноз был в 3 раза меньше, то есть 1500), то нет ничего удивительного. Впервые за долгое время карта избирательного округа номер 2 - Кесклинн, Ласнамяэ, Пирита - окрасилась в жёлтый, а не в тёмно-зелёный цвет.

К сожалению, многие потенциальные избиратели „Зелёных“, да и „Правых“, разделили идею, что голоса партий с рейтингом в 2% якобы уйдут в никуда или EKRE, что, конечно же, не так. Стоит задуматься о снижении избирательного порога хотя бы до 3%. Об этом говорят и Кристина Каллас, и Юлле Мадизе. Больше разных партий и независимых кандидатов не сделают Рийгикогу хуже. В Финляндии нет избирательного порога, в коалиции 5 партий и всё стабильно.

Ну а в целом результаты для страны вполне хорошие. Коалиция EKREIKE точно исключается. Стало меньше тех, кто хочет как в Венгрии. Продолжится помощь Украине. Но вопросы тоже есть - будут ли снижены объёмы вырубки леса, заработают ли к 2027 году морские ветропарки, будет ли в Эстонии гендерно-нейтральный брак и всеобщая медицинская страховка?“ - написал Сагитов.

5 марта в Эстонии завершились выборы в парламент. Убедительную победу на них одержала Партия реформ (31% голосов). Теперь эту партию в парламенте представят 37 депутатов (из 101).