МНЕНИЕ | Тынис Саартс: в эстонской демократии вновь знакомая ситуация, так было в период с 1999 по 2016 год

Активизировалась более либерально настроенная часть избирателей, для которых скандал с Пригожиным и последние опросы, некоторые из которых также предсказывали победу EKRE , видимо, стали серьезным тревожным звонком. Как еще объяснить тот факт, что более либеральные политические партии, такие как Партия реформ, Эстония 200 и социал-демократы, показали лучшие результаты, чем предсказывали опросы? Консервативный избиратель либо остался дома, либо усомнился в своем выборе - особенно в EKRE, но и у Isamaa , результат хуже, чем в прошлый раз.

Пока что EKRE шла от победы к победе, но в условиях демократии надо уметь проигрывать достойно. Независимо от того, что партия подвергает сомнению результаты электронных выборов, ее лидеры прекрасно понимают, что кампания шла с довольно большими рисками (например, делался упор на самодостаточность, экономику и энергетическую политику, которые до сих пор не были приоритетом EKRE), и теперь стало ясно, что эти риски себя не оправдали.