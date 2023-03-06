МНЕНИЕ | Тынис Саартс: в эстонской демократии вновь знакомая ситуация, так было в период с 1999 по 2016 год
На заключительном этапе предвыборной кампании большое количество избирателей, вероятно, начало понимать, что на кону этих выборов стоит гораздо больше, чем цена на электроэнергию, инфляция или другие более практические вопросы.
Активизировалась более либерально настроенная часть избирателей, для которых скандал с Пригожиным и последние опросы, некоторые из которых также предсказывали победу EKRE, видимо, стали серьезным тревожным звонком. Как еще объяснить тот факт, что более либеральные политические партии, такие как Партия реформ, Эстония 200 и социал-демократы, показали лучшие результаты, чем предсказывали опросы? Консервативный избиратель либо остался дома, либо усомнился в своем выборе - особенно в EKRE, но и у Isamaa, результат хуже, чем в прошлый раз.