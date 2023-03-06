Евгений Криштафович: голос за Петерсона и Стальнухина - это голос за „Эстонией руководят фашисты“(33)
Юрист Евгений Криштафович, баллотировавшийся на выборах в Рийгикогу от Партии реформ, в фэйсбуке поделился мнением о так называемом протестном голосовании в Ида-Вирумаа, когда местные избиратели отдали большую часть голосов за независимого кандидата Михаила Стальнухина (был исключен из Центристской партии после переноса Нарвского танка) и Айво Петерсона, который баллотировался по списку партии ОЛПЭ.
„Голос за Айво (Петерсона - прим. RusDelfi) и Стальнухина - это голос за „Эстонией руководят фашисты“ и „Российский солдат в Украине воюет за наши ценности“. Нам очень повезло, что такие ценности никак не будут представлены в парламенте. За это Айво и Стальнухину надо сказать даже спасибо (за то, что отобрали друг у друга голоса - прим. RusDelfi)“ - написал Криштафович.
Результаты в Ида-Вирумаа распределились следующим образом.
5 марта в Эстонии завершились выборы в парламент. Убедительную победу на них одержала Партия реформ (31% голосов). Теперь эту партию в парламенте представят 37 депутатов (из 101).