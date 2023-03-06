МНЕНИЕ | Путин - это Сталин сегодня?

1 марта 1953 года у Иосифа Сталина на „Ближней даче“ в Подмосковье случился очередной инсульт, от которого диктатор уже больше не оправился. Он умер 5 марта. В своих воспоминаниях Светлана Аллилуева подробно описала последние дни жизни отца, отдельно отметив его угрожающий жест рукой и последний взгляд - „то ли безумный, то ли гневный и полный ужаса перед смертью и перед незнакомыми лицами врачей, склонившимися над ним“. В этом жесте и взгляде Сталина объединились бессилие и беспомощность некогда одного из самых могущественных людей планеты, повинного в страданиях и убийствах миллионов людей.

Сталин умирал долго и мучительно. В Кремле же тем временем соратники правителя уже делили его политическое наследство.

Круглые юбилеи смерти вождя традиционно вызывали в России всплеск интереса к личности Сталина и деталям его кончины. До сих пор бытуют и конспирологические версии „убийства“ - по приказу министра внутренних дел Лаврентия Берии или же вовсе иностранными спецслужбами. Так было и в 1993 и 2003 годах, когда в российском руководстве еще были заметны антисталинистские тенденции, так было и в 2013 году, когда тиран в официальном дискурсе постепенно превратился из „кровавого убийцы“ в „эффективного менеджера“, создателя советской сверхдержавы и прежде всего в „победителя нацистской Германии в Великой Отечественной войне“. К 2023 году Иосиф Сталин стал одним из исторических символов современной России и неизменно занимает лидирующие позиции в рейтингах исторических пристрастий россиян.

„Пятый Сталин“