По сравнению с прошлыми выборами Хельме, Сеэдер и Ратас набрали меньше голосов

На прошлых выборах в Рийгикогу председатель EKRE Мартин Хельме набрал 5967, а на нынешних 4599 голосов, что на 1368 голосов меньше, чем на парламентских выборах 2019 года. В этом году больше голосов, чем Мартин Хельме, получили его однопартийцы Март Хельме, Яак Мадисон и Хенна Пыллуаас. Результат Марта Хельме значительно уменьшился: на прошлых выборах он получил 9170 голосов, а на нынешних 6122 голоса. Таким образом, в этот раз он набрал на 3048 голосов меньше.

Председатель партии реформ Кая Каллас поставила на нынешних парламентских выборах как личный, так и общий рекорд, получив 31 821 голос. На прошлых выборах за нее проголосовали 20 072 человека.

Кроме Каи Каллас, улучшили свои результаты также лидер социал-демократов Лаури Ляэнеметс и председатель партии Ээсти 200 Лаури Хуссар. Если в 2019 году Ляэнеметс получил 994 голоса, то в 2023 году 1730 голосов. На прошлых выборах за Хуссара было отдано 1300 голосов, на нынешних 3343 голоса.

Меньшие результаты показали на нынешних парламентских выборах председатели Isamaa и Центристской партии. Хелир-Валдор Сеэдер получил на прошлых выборах 3138, на нынешних 2687 голосов. Юри Ратас набрал в этот раз 7675 голосов, а на прошлых выборах 9702 голоса.