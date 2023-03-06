Выборы 2023
06.03.2023, 09:40

ВИДЕО | Мартин Хельме обещает оспорить результаты э-выборов в суде

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В речи, произнесенной на празднестве по случаю выборов, Мартин Хельме заявил, что не признает результаты выборов до тех пор, пока представители EKRE не получат доступ к данным, связанным с электронным голосованием. Смотрите выступления Мартина и Марта Хельме !

„Разумеется, мы оспорим в суде результаты электронного голосования. Мы потребуем доступ ко всему, что с ним связано. И до тех пор, пока не получим доступа, не признаем результаты выборов“, - заявил Мартин Хельме.

Заместитель председателя EKRE Март Хельме повторил то же самое, сказав, что у них украли заслуженную победу. По его словам, странным кажется тот факт, что после подсчета электронных голосов пропорции изменились в пользу Партии реформ.

На нынешних выборах Консервативная народная партия Эстонии получила 97 959 голосов, что составило 16,1% всех голосов и обеспечило ей в Рийгикогу 17 мандатов. Партия реформ получила 190 659 голосов (31,2%), обеспечив себе 37 мандатов.

Подробные результаты выборов ЗДЕСЬ.

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