ВИДЕО | Мартин Хельме обещает оспорить результаты э-выборов в суде

„Разумеется, мы оспорим в суде результаты электронного голосования. Мы потребуем доступ ко всему, что с ним связано. И до тех пор, пока не получим доступа, не признаем результаты выборов“, - заявил Мартин Хельме.

Заместитель председателя EKRE Март Хельме повторил то же самое, сказав, что у них украли заслуженную победу. По его словам, странным кажется тот факт, что после подсчета электронных голосов пропорции изменились в пользу Партии реформ.

На нынешних выборах Консервативная народная партия Эстонии получила 97 959 голосов, что составило 16,1% всех голосов и обеспечило ей в Рийгикогу 17 мандатов. Партия реформ получила 190 659 голосов (31,2%), обеспечив себе 37 мандатов.