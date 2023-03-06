ФОТО и ВИДЕО | Юри Ратас посыпал голову пеплом и подтвердил: центристы готовы идти в коалицию с реформистами

Результаты этих выборов оставили Центристскую партию без 10 мест в Рийгикогу, которые у них были до этого. Юри Ратас отметил, что теперь правление партии обсудит результаты и проанализирует, чтобы узнать, что пошло не так.

„За такие результаты всегда несет ответственность председатель партии, - посыпал Ратас голову пеплом. - Партия будет двигаться вперед, продолжать нести свой флаг. У нас хорошая платформа и отличные люди, с этого момента будем начинать все сначала“.

Ратас подтвердил, что все козыри сейчас в руках у Партии реформ. “Центристская партия готова к сотрудничеству в коалиции по тем принципам и позициям, которые указаны в нашей платформе. Мне кажется, сейчас еще рано говорить, кто будет в коалиции, а кто в оппозиции“, - сказал он.

Ратас также поздравил главу реформистов Каю Каллас с рекордным результатом на выборах.

„На этой неделе проанализируем результаты в правлении и регионах - скора придется созывать съезд партии“, - добавил он.