Сталин как миф. Почему Иосиф Джугашвили так важен для российской власти?

- Необходимо подчеркнуть, что крайние группы невелики. Сталинистов не так много, где-то примерно 15 — 16 процентов, как и активных антисталинистов (либералов, демократов и прочих). Их тоже где-то примерно 18 — 20 процентов. Основная масса россиян за последние 20 — 30 лет соединяет в своем представлении о Сталине самые разные точки зрения. В одной голове умещаются и то, что это был жестокий тиран, виновный в гибели миллионов невинных людей, и что Сталин — великий человек, без него не было бы победы в войне, а страна бы не развивалась. То есть Сталин — это часть политического мифа, который создала нынешняя путинская бюрократия.

- Очевидно, что россияне по-разному относятся к Сталину. Для кого-то он палач родных и близких, кто-то его боготворит. На какие группы можно распределить наших соотечественников, в зависимости от их отношения к бывшему вождю?

Научный руководитель исследовательского „Левада-Центра“, доктор философских наук Лев Гудков рассказал „Спектру“, как после крушения советской власти в 1991 году менялось отношение россиян к личности одного из самых известных и кровавых тиранов в истории человечества, как в России происходит постепенная ресталинизация — и почему многие по-прежнему предпочитают этого не замечать.

При этом Иосиф Джугашвили похоронен на Красной площади в центре Москвы, к его могиле у Кремля регулярно несут алые гвоздики, по всей России энтузиасты устанавливают бюсты последнего генералиссимуса. Владимир Путин, не отрицая мрачных страниц сталинской эпохи, заявил в 2017 году, что „излишняя демонизация Сталина“ является формой борьбы против России. А в 2021 году глава МИДа Сергей Лавров приравнял „нападки на Сталина“ к атакам на итоги Второй мировой войны.

70 лет назад умер Иосиф Сталин . Это был конец целой эпохи в жизни СССР. Советское государство прошло один самых мрачных периодов в истории своего существования, сопряженный с массовыми репрессиями, депортациями целых народов, неисчислимыми потерями в первые годы Великой Отечественной войны, культом личности и прочими бедами.

Еще раз подчеркну, что речь идет не об Иосифе Джугашвили как исторической личности. Абсолютное большинство ничего не знает о нём и не очень хочет знать. Речь именно о политическом мифе, который легитимирует суверенность власти по отношению к обществу и населению, право власти на абсолютное господство, на определение цели политического развития, не считаясь ни с какими расходами и издержками. Это абсолютное право, воплощенное в каком-то мифе о мудром и дальновидном правителе, определяющем курс — это самое важное, что закладывается в массовое сознание.

Александр Куваев (депутат Думы от КПРФ) тогда говорил , что Россия ощущает крайнюю потребность в таком лидере как Сталин. Без него страна не могла бы выиграть войну и модернизироваться, став одной из величайших держав в мире. И вот на такую двусмысленную и крайне противоречивую апологию Сталина начало откликаться дезориентированное и очень фрустрированное массовое сознание. Это было не случайно. Пропаганда сыграла свою роль. Сегодня Сталин входит и в учебники истории, и в массовую культуру. Выходят целые серии книг типа: „ Сталин перед судом пигмеев », „ Живой Сталин » и т.д. Крупнейшие издательства выпускают подобную литературу. Одновременно на телевидении Сталин еженедельно присутствует в качестве персонажа второго плана в различных сериалах, как некий символ прежнего времени. Это очень важно.

- Мы видим два пика скрытой реабилитации Сталина. Первый сразу после прихода Путина к власти, где-то 2002 — 2004 годах и период после присоединения Крыма. С приходом Путина стало заметно прославление Сталина. Вспомним трактовку Бориса Грызлова , который был тогда спикером Думы и руководителем фракции правящей партии в парламенте, или речи секретарей КПРФ, в которых всё было совершенно однозначно: „Сталин — великий человек, не стоит его очернять, у него были отдельные перегибы, но они не должны заслонять всё его величие“.

Это ее продукт, потому что в конце 80-х годов на исходе советской системы отношение к Сталину было однозначно негативное. Абсолютное большинство считало, что люди забудут о нём через 25 лет, что вспоминать его станут только историки и говорить о нём будут только плохое. Постепенно, по мере разочарования в реформах и в демократии к концу 90-х годов началось тихое возвращение к Сталину, но не очень значительное. С приходом к власти Путина действительно началась ресталинизация.

- Государственная пропаганда — это, если так можно выразиться, „движение сверху“. Как обстоят дела „внизу“?

- Движение сверху отвечает фрустрированному, дезориентированному, ущемленному массовому сознанию, которое переносит на такую фигуру всю свою несостоятельность. Оно как бы передает ему права — владейте нами, вы лучше знаете, как надо. Надежды на отеческую и всесильную власть чрезвычайно важны. Они сохраняются до сих пор, а власть это использует очень эффективно для оправдания собственного произвола. Поэтому то, что мы видим, это медленное нарастание значимости Сталина.

- Как менялось отношение к Сталину за последние 30 лет у россиян?

- Первая фаза — это абсолютно негативное отношение. Оно продолжалось с начала перестройки примерно до 1995 года. Абсолютное большинство тогда крайне негативно оценивало Сталина и считало его тираном, патологической личностью и прочее.

Начиная где-то с середины 90-х, под влиянием 50-летия победы, а потом и 60-летия, Сталин все чаще и чаще начал мелькать в качестве символической фигуры советского времени. Отношение к нему начало меняться.

При этом молодежь, которая преимущественно негативно относится к Сталину либо ничего о нем не знает, начала воспринимать его как фигуру из давнего прошлого на уровне Иван Грозного, Чингисхана или Александра Македонского. Это вызывало охлаждение к проблематике террора, массовых репрессий, потерь во время войны, цены индустриализации, коллективизации и всех социальных трансформаций ХХ века.

Где-то начиная с 2008 года началось признание Сталина как очень важной фигуры и пик одобрения его деятельности приходится на 2012 год. Именно тогда 42 процента считали, что Сталин — самый великий человек в истории всех времен и народов. Сегодня эта цифра понизилась, но все равно остается на очень высоком уровне — 38 процентов.

— Это как-то коррелируется с выборами президента в 2012 году? Путин тогда вернул себе этот пост.