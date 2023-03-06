Выборы 2023
06.03.2023, 07:36

Карис: надеюсь, партии не будут искусственно задерживать объявление результатов выборов

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President Alar Karis.
President Alar Karis.
ФОТО: Tiit Blaat | Delfi Meedia

Президент Эстонии Алар Карис призвал избранные в парламент партии быстро приступить к переговорам с целью формирования сильной правительственной коалиции, пишет rus.err.ee.

„Я хочу, чтобы время не было потрачено впустую. Нынешняя ситуация не способствует длительному периоду неопределенности между упаковкой чемоданов уходящего правительства и началом работы новой коалиции“, – прокомментировал итоги выборов в Рийгикогу Карис.

Он также призвал партии не затягивать с объявлением результатов выборов.

„Я также надеюсь, что все партии, независимо от числа полученных ими голосов и их участия или неучастия в формировании потенциальной коалиции, будут придерживаться вежливой и рациональной линии и не станут искусственно задерживать объявление результатов выборов. Люди ждут быстрого решения или смягчения ряда экономических, социальных проблем, а также вопросов в сфере безопасности“, – подчеркнул Карис.

В ближайшие дни президент встретится с председателями всех избранных в парламент партий.

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