ВИДЕО | Бешкина - о возможности коалиции с Koos: я не думаю, что кто-то из здравомыслящих политиков может сесть с ними за один стол

„Я не думаю, что кто-то из здравомыслящих политиков может с ними сесть за один стол и о чем-то разговаривать. Мы все видели эти методы. Это абсолютно некорректные и неэтичные методы, которые недопустимы ни для политика, ни для кого из нас“, - отметила Бешкина, комментируя вероятность коалиции с Koos.