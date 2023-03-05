Марко Михкельсон: эти выборы были очень странными

По словам Марко Михкельсона, результат оказался для партии „неожиданно хорошим“. „Последние дни опросы давали нам очень разные прогнозы, - признается политик. - Поэтому результат - особенно личный результат Каи Каллас - показывает, что народ сделал свой выбор и хочет видеть Каю Каллас в качестве премьер-министра. И, конечно, те мандаты, которые мы получили сейчас, показывают очень четкое желание народа, которое выяснилось на этих выборах“.

По словам Михкельсона, у реформистов был вопрос, произойдет ли то же самое, что четыре года назад: когда победила Партия реформ, а коалицию сформировали другие партии. „Я думаю, что сейчас эти чисто математически уже невозможно“, - отмечает политик.

При этом Михкельсон, который уже в шестой раз избирается в Рийгикогу, назвал прошедшие выборы „странными“. „Понятно, что все это связано с той глобальной ситуацией, в которой мы находимся. Безопасность была вопросом номер один. Это показывает и результат“, - отметил политик. „Я думал, что разница между нами и EKRE будет меньше, чем это выяснилось в итоге. И это, конечно, очень позитивный результат и сюрприз“.

„Очень хорошая новость, что эстонский народ выбрал открытую, смотрящую в будущее, инновационную Эстонию“, — также отметил Михкельсон.

Уже завтра утром будет решаться вопрос о том, с кем Партия реформ проведет переговоры о создании коалиции.

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