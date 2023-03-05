Ханно Певкур: большинство эстонцев понимают, что советских памятников не должно быть в наших городах

Удивлены ли вы предварительными результатами выборов? Переживаете, что EKRE на первом месте сейчас?

Нет. Мы понимали, что на бумаге (имеются в виду бумажные бюллетени, - прим. ред.) будет больше голосов у них, и большинство из наших избирателей все-таки сделали этот выбор раньше (по интернету - прим. RusDelfi).

Что будет, если EKRE будет формировать коалицию?

Это можно будет комментировать завтра или через пару часов.

Вы говорили о том, что наотрез отказываетесь сотрудничать с EKRE. Это остается в силе?

Мы с EKRE не будет создавать коалицию. У нас ничего не изменится. Конечно, мы будем обсуждать ситуацию завтра. Но мы не думаем, что мы можем сотрудничать с EKRE.

Вы - министр обороны Эстонии. Как вы думаете, идея с установкой подбитого российского танка (на площади Вабадузе, - прим. ред.) перед выборами - удачная?

Это было сделано вместе с украинским посольством, и это было сделано не только в Эстонии, но и в Латвии, Литве и в Германии, это была просьба с украинской стороны. И, конечно, Военный музей, не смотрел на то, идут выборы или нет. Раз этот процесс был по всей Европе, то они, конечно, сделали это все вместе.

Вас эта идея не разочаровала?

Это было сделано для того, чтоб показать, что Украина может воевать с Россией и может победить. Я думаю, было ясно, почему это было сделано 25 февраля, и не было сделано 24-го - потому что это все-таки день независимости Эстонии.

Известно ли вам о каких-то происшествиях у танка?

Я думаю, что провокаторы всегда есть. Самое важное все-таки - почему этот танк здесь и какое сообщение он несет.

Как вы думаете, то, что убирали советские памятники, а сейчас в Ида-Вирумаа поддержали кандидата от ОЛПЭ и Koos, это как-то связано?

Нет, это не связано. Я думаю, что все-таки большинство эстонцев видят, что этих памятников не должно быть в наших городах.

Вы следите за представителем Koos Айво Петерсоном, который отправился на оккупированные территории? Что вы думаете по этому поводу?