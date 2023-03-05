Дмитрий Дмитриев: я бы очень хотел видеть в парламенте Михаила Стальнухина и очень не хотел бы - Айво Петерсона(26)
Политик Центристской партии Дмитрий Дмитриев баллотировался на выборах в Рийгикогу по Ида-Вирумаа и в интервью RusDelfi прокомментировал промежуточные результаты кампании и свои отношения с конкурентами.
„Для меня это большой вопрос. Неужели люди перестали думать головой и ведутся на все эти выкрики, - комментирует Дмитриев результат Айво Петерсона, выдвигавшегося по Ида-Вирумаа от ОЛПЭ и набравшего к моменту публикации интервью более 3300 голосов. - Какие-то всплески эмоций и неадекватную совершенно риторику. Видимо, это показатель того, что люди настолько устали, что не понимают, что говорят некоторые политики. И пример этого как раз поддержка Айво Петерсона“.
- Как вы расцениваете то, что он ездил на оккупированные Россией территории Украины?
- Когда он вернется, тогда это и будут расценивать здесь на месте.
- Возможна ли коалиция центристов с Объединенной левой партией?
- Я думаю, с этими людьми было бы сложно работать. Я не могу представить, как нам было бы работать с левой партией.
- Если вы получите мандат, какие вопросы будете решать в первую очередь?
- У нас много вопросов, связанных с региональной политикой Ида-Вирумаа. Основная тема - хотелось бы поставить экономику немножко на ноги. Эта тема ушла на задний фон, мы больше говорим о войне, об Украине, но наши люди, рост цен, состояние экономики... Предприятия начинают закрывать двери или останавливаться, этого мы не должны допустить. Все это окажет влияние как на госбюджет, так и на дальнейший выход Эстонии из кризиса. Если мы хотим выйти из него как можно быстрее, нам нужно поддержать экономику, других вариантов просто нет.
- Что нужно делать в вашем регионе - в Ида-Вирумаа?
- Мы уже несколько лет говорим о том, что нужно чуть больше ресурса вернуть в регион. Регион платит за счет сланцеперерабатывающих предприятий. Это очень большие налоги в госказну, обратно возвращается не тот объем, который хотелось бы. Мы внесли определенные поправки на законодательном уровне и местные самоуправления получают немножко денег, но это не то, что мы хотели. Если сравнить с репликой министра Сольман (Рийна Сольман, министр госуправления - прим. RusDelfi), что нужно централизировать власть в уезде, я бы сказал наоборот: нужно децентрализировать власть в уезде и даль финансы в местные самоуправления. Местные самоуправления очень хорошо знают, что необходимо уезду. Государство должно просто поддержать их.
- Как вы относитесь к Михаилу Стальнухину?
- Лично у меня с Михаилом хорошие ровные отношения.
- Вы одобрили бы появление его в Рийгикогу?
- Тут неважно, одобряю я или нет. У нас свободная демократическая страна и всё зависит от выбора жителей Ида-Вирумаа. Вы только что спрашивали про Петерсона. Так вот, я бы очень хотел видеть в парламенте Михаила Стальнухина и очень не хотел бы - Айво Петерсона.
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