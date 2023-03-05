Дмитрий Дмитриев: я бы очень хотел видеть в парламенте Михаила Стальнухина и очень не хотел бы - Айво Петерсона

„Для меня это большой вопрос. Неужели люди перестали думать головой и ведутся на все эти выкрики, - комментирует Дмитриев результат Айво Петерсона, выдвигавшегося по Ида-Вирумаа от ОЛПЭ и набравшего к моменту публикации интервью более 3300 голосов. - Какие-то всплески эмоций и неадекватную совершенно риторику. Видимо, это показатель того, что люди настолько устали, что не понимают, что говорят некоторые политики. И пример этого как раз поддержка Айво Петерсона“.

- Как вы расцениваете то, что он ездил на оккупированные Россией территории Украины?

- Когда он вернется, тогда это и будут расценивать здесь на месте.

- Возможна ли коалиция центристов с Объединенной левой партией?

- Я думаю, с этими людьми было бы сложно работать. Я не могу представить, как нам было бы работать с левой партией.

- Если вы получите мандат, какие вопросы будете решать в первую очередь?

- У нас много вопросов, связанных с региональной политикой Ида-Вирумаа. Основная тема - хотелось бы поставить экономику немножко на ноги. Эта тема ушла на задний фон, мы больше говорим о войне, об Украине, но наши люди, рост цен, состояние экономики... Предприятия начинают закрывать двери или останавливаться, этого мы не должны допустить. Все это окажет влияние как на госбюджет, так и на дальнейший выход Эстонии из кризиса. Если мы хотим выйти из него как можно быстрее, нам нужно поддержать экономику, других вариантов просто нет.

- Что нужно делать в вашем регионе - в Ида-Вирумаа?