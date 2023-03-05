ВИДЕО | Вадим Белобровцев: можно сказать, что определенный сюрприз на этих выборах уже состоялся

Как вы думаете, эти выборы нас удивят?

Я думаю, что эти выборы способны удивить. И не зря очень многие специалисты сходились в том, что решается очень многое. И не зря мы видели, как непосредственно перед выборами в парламент самые разные рейтинговые агентства публиковали исследования, результаты которых не совпадали абсолютно. Это говорит о том, что ничего не решено, что возможны самые разные расклады и разные сюрпризы.

Вы имеете в виду, что даже Koos могут пройти в парламент?

Если смотреть на предварительные результаты, то видно, что пока результаты Объединенной левой партии достаточно высокие. Посмотрим, как будет дальше идти подсчет голосов. Но глядя на то, что происходит сейчас, когда считаются первые участки, можно сказать, что определенный сюрприз уже состоялся.

Возможна ли коалиция с центристами, если Левая партия пройдет?

Поскольку у нас еще ситуация совершенно неясная, то говорить о каких-либо коалициях или исключениях каких бы то ни было партнеров из коалиции преждевременно. Я, честно говоря, с трудом себе эту коалицию представляю. В то же время я знаю, что у нас есть, скажем, менее щепетильные партии. Может быть, у них есть какое-то другое представление об этом.

Пойдет ли Вадим Белобровцев в Рийгикогу? Должна ли будущая коалиция заниматься вопросами Украины? Смотрите в видео.

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