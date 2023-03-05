Катри Райк — о Стальнухине и Петерсоне: для меня нет разницы, они оба для меня чужие

„Я сейчас в данный момент жду результатов Михаила Стальнухина и Айво Петерсона. Это все-таки показательно, сколько граждан Эстонии в Ида-Вирумаа так относятся к эстонскому государству. Было бы грустно, если бы эти люди получили большое количество голосов“, — сказала Катри Райк.

Но ведь между Петерсоном и Стальнухиным большая разница. Стальнухин - опытный политик, который был депутатом парламента, а Айво Петерсон - это просто человек с улицы.

Для меня лично нет разницы.

Как вы относитесь к поступку Петерсона, который поехал в оккупированный Донецк?

Для меня это совсем непонятно. Для меня это провокация. Просто человек хочет обратить на себя внимание. Это внимание он, разумеется получил. И, честно говоря, будет очень грустно, если, когда он вернется, с ним не побеседует очень серьезно КаПо. Я совсем не понимаю того, что мы в свободной Эстонии сейчас поддерживаем Российскую Федерацию и оккупацию. Поэтому для меня и Стальнухин, и Петерсон, которые близки в своем негативном отношении к Эстонскому государству и в своих высказываниях - они оба для меня чужие.

Все новости о выборах в Рийгикогу — ЗДЕСЬ . За результатами выборов можно следить ЗДЕСЬ.