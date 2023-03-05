Рекордные выборы по нескольким показателям: самая высокая явка в истории Эстонии

В этом году проголосовало рекордное количество жителей Эстонии: 615 009 человек.

Советник в Государственном контроле Тоомас Маттсон отметил в СМИ, что такое количество проголосовавших является рекордом не только после восстановления независимости Эстонии, но и за всю нашу 105-летнюю историю.