Выборы 2023
05.03.2023, 22:44

Рекордные выборы по нескольким показателям: самая высокая явка в истории Эстонии

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Избирательный участок в „Солярис“
Избирательный участок в „Солярис“
ФОТО: Jaanus Lensment | Delfi Meedia

Впервые больше людей проголосовало через интернет, чем на избирательных участках.

В этом году проголосовало рекордное количество жителей Эстонии: 615 009 человек.

Советник в Государственном контроле Тоомас Маттсон отметил в СМИ, что такое количество проголосовавших является рекордом не только после восстановления независимости Эстонии, но и за всю нашу 105-летнюю историю.

Эстония - это Э-госудраство

Сегодняшний день выборов является историческим и по другому показателю. Впервые большинство избирателей предпочли э-голосование бумажным бюллетеням.

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