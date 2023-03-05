05.03.2023, 22:44
Рекордные выборы по нескольким показателям: самая высокая явка в истории Эстонии(1)
ФОТО: | Delfi Meedia
Впервые больше людей проголосовало через интернет, чем на избирательных участках.
В этом году проголосовало рекордное количество жителей Эстонии: 615 009 человек.
Советник в Государственном контроле Тоомас Маттсон отметил в СМИ, что такое количество проголосовавших является рекордом не только после восстановления независимости Эстонии, но и за всю нашу 105-летнюю историю.
Эстония - это Э-госудраство
Сегодняшний день выборов является историческим и по другому показателю. Впервые большинство избирателей предпочли э-голосование бумажным бюллетеням.